На Рівненщині бус збив дружину військового: жінка поскаржилася, що поліція "покриває" винуватця

28-річна Анастасія Кравчук їхала на велосипеді, коли на зустрічну смугу виїхав бус та врізався в жінку: через аварію Анастасія отримала черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом та численні забої. Однак поліція не поспішає визнавати жінку потерпілою: їй надали постанову про відмову у визнанні постраждалою, а сама Анастасія стверджує, що її "хочуть змусити мовчати".

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Анастасія розкрила деталі справи: за її свідченнями, автомобіль Ford Transit, який врізався у неї на зустрічній смузі, належить агрофірмі "Фаворит‑Агро". Саме представники компанії першими прибули на місце інциденту, випередивши медиків.

"Першими на місці аварії з’явилися не медики, а так звані "представники" агрофірми. Вони сміялися та жартували з поліцією — це бачила моя сестра, яка й зробила фото після того, як мене, закривавлену й непритомну, забрала швидка", — розповіла постраждала.

Після інциденту Анастасію доправили до районної лікарні, а потім повезли у нейрохірургію в Рівному. Там жінку ретельно обстежили та виявили черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітини, перелом підлопаткової ямки. Окрім того, медики виявили вибитий зуб, травму коліна та численні забої голови, обличчя, тулуба та кінцівок.

Facebook Анастасії Кравчук | фото з місця аварії

"Я провела в лікарні 21 день і досі не можу тримати на руках свою п’ятимісячну дитину", — зазначила жінка.

Через деякий час Анастасії прийшла відмова визнавати її потерпілою у справі.

"Це не просто недбалість. Це зухвале прикриття чужих і зневага до постраждалої", — підкреслила вона.

Що кажуть у поліції

Після розголосу у соцмережах кореспонденти видання ZAXID.NET звернулися за коментарями до поліції Рівненської області, зокрема до речниці поліції області Марії Юстицької. Там відповіли, що наразі у розслідуванні ДТП призначили додаткові експертизи, оскільки постраждала нібито не надала документації після лікування у другому медичному закладі.

"Наразі призначені додаткові експертизи вже по всіх медичних документах", — зазначили у поліції.

Також Анастасія розповіла, що її чоловік, який наразі служить у лавах ЗСУ, неодноразово телефонував до слідчої у цій справі Ольги Юхніч з проханнями врахувати нові медичні обстеження та висновки. Однак натомість у відповідь була тиша.

Нагадаємо, 5 травня ЗМІ повідомили про ДТП на Полтавщині, внаслідок якого загинули працівник ТЦК та поліцейський.

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