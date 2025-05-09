Задождит и похолодает: прогноз погоды в Украине на выходные (карта)

10 и 11 мая в Украине будут дождливыми и прохладными.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на выходные

Атмосферные фронты обусловят осадки различной интенсивности, а в Луганской и Донецкой областях 10-11 мая преимущественно будет сухо. В субботу большая часть юга Украины также — без существенных осадков.

В субботу прохлада накроет западные области, днем +7+12 градусов. Более того, там пройдут дожди. На остальной территории Украины +11+15, на юге +14+17 градусов.

В воскресенье почти повсеместно в Украине ожидается холодная погода с дневной температурой воздуха +9+14 градусов, на юге +13+17 градусов.

В ночные часы (при прояснениях) есть вероятность заморозков на почве.

Погода в Киеве на выходные

В столице в субботу пройдет небольшой дождь, временами прояснения. Максимально ожидается +13 градусов.

Осадки в Украине 10 мая Фото: ventusky.com

В воскресенье дожди будут идти почти весь день. Максимально ожидается +11 градусов.

В целом погода на выходные будет прохладной.

Осадки в Украине 11 мая Фото: ventusky.com

Напомним, 8 мая в Карпатах был существенный туман и морозная погода. А на горе Поп Иван даже выпало до нескольких сантиметров снега, поэтому спасатели посоветовали воздержаться от походов в горы.

Также Фокус писал о том, что с 7 по 10 мая будет чрезвычайный уровень пожарной опасности на юге, в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Винницкой областях, а также в столице.