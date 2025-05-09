Задощить та похолодає: прогноз погоди в Україні на вихідні (карта)

10 та 11 травня в Україні будуть дощовими та прохолодними.

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Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні на вихідні

Атмосферні фронти зумовлять опади різної інтенсивності, а на Луганщині та Донеччині 10-11 травня переважно буде сухо. У суботу більша частина півдня України також — без істотних опадів.

У суботу прохолода накриє західні області, вдень +7+12 градусів. Ба більше, там пройдуть дощі. На решті території України +11+15, на півдні +14+17 градусів.

У неділю майже повсюди в Україні очікується холодна погода з денною температурою повітря +9+14 градусів, на півдні +13+17 градусів.

У нічні години (при проясненнях) є ймовірність заморозків на ґрунті.

Погода в Києві на вихідні

У столиці в суботу пройде невеликий дощ, часом прояснення. Максимально очікується +13 градусів.

Опади в Україні 10 травня Фото: ventusky.com

У неділю дощити буде майже весь день. Максимально очікується +11 градусів.

Загалом погода на вихідні буде прохолодною.

Опади в Україні 11 травня Фото: ventusky.com

Нагадаємо, 8 травня в Карпатах був суттєвий туман та морозна погода. А на горі Піп Іван навіть випало до кількох сантиметрів снігу, тому рятувальники порадили утриматися від походів у гори.

Також Фокус писав про те, що із 7 по 10 травня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки на півдні, у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Вінницькій областях, а також у столиці.