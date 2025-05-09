Убытки в 400 тысяч грн: в Хмельницком задержали заместителя ректора пограничной академии (фото)

В Хмельницком задержали проректора Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. Его подозревают в строительстве дома за счет государства.

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Об этом сообщила Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона 9 мая.

По данным собеседника hromadske, речь о заместителе ректора по материальному обеспечению полковнике Петре Ткачуке.

При процессуальном руководстве Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона ему сообщено о подозрении по факту превышения военным должностным лицом служебных полномочий и присвоения военного имущества в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 410 УК Украины).

В Хмельницком задержали проректора военного вуза Фото: Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

По данным следствия, заместитель ректора военного вуза по материальному обеспечению с декабря 2024 года привлекал по крайней мере пятерых подчиненных к строительству собственного дома на земельном участке в Хмельницком. Вместо несения военной службы и выполнения служебных обязанностей военнослужащие выполняли работы на строительстве и получали денежное обеспечение от подозреваемого.

Сумма убытков достигла, как минимум, 400 тысяч гривен.

В Хмельницком задержали проректора военного вуза Фото: Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Правоохранители задержали проректора в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обысков в квартире подозреваемого нашли имущество с инвентаризационными номерами академии, в частности, строительные материалы, мебель, бытовую технику и другие вещественные доказательства.

В Хмельницком задержали проректора военного вуза Фото: Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Заместителю ректора хмельницкого учебного заведения избрана мера пресечения и отстранен от должности. Сейчас принимаются меры для возмещения причиненного государству материального ущерба. Продолжают устанавливать весь круг причастных к этому лиц.

За подозреваемого уже внесли 450 тысяч гривен залога, по данным hromadske.

Напомним, в Хмельницком 20 апреля в помещении Национальной академии пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого второй раз за несколько дней нашли тело курсанта с огнестрельными ранениями.

Также Фокус писал о задержании СБУ и Офисом генерального прокурора сына экс-президента АО "Мотор Сич" в Монако за хищение активов предприятия. Ему грозит до 12 лет.