Збитки в 400 тисяч грн: у Хмельницькому затримали заступника ректора прикордонної академії (фото)

У Хмельницькому затримали проректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Його підозрюють в будівництві будинку за кошт держави.

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Про це повідомила Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону 9 травня.

За даними співрозмовника hromadske, мова про заступника ректора з матеріального забезпечення полковника Петра Ткачука.

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону йому повідомлено про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою службових повноважень та привласнення військового майна в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 410 КК України).

У Хмельницькому затримали проректора військового вишу Фото: Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

За даними слідства, заступник ректора військового вишу з матеріального забезпечення з грудня 2024 року залучав принаймні п’ятьох підлеглих до будівництва власного будинку на земельній ділянці у Хмельницькому. Замість несення військової служби та виконання службових обов’язків військовослужбовці виконували роботи на будівництві та отримували грошове забезпечення від підозрюваного.

Сума збитків сягнула, як мінімум, 400 тисяч гривень.

У Хмельницькому затримали проректора військового вишу Фото: Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Правоохоронці затримали проректора в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків у помешканні підозрюваного знайшли майно з інвентаризаційними номерами академії, зокрема будівельні матеріали, меблі, побутову техніку та інші речові докази.

У Хмельницькому затримали проректора військового вишу Фото: Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Заступнику ректора хмельницького навчального закладу обрано запобіжний захід та відсторонено від посади. Наразі вживаються заходи для відшкодування завданої державі матеріальної шкоди. Продовжують встановлювати все коло причетних до цього осіб.

За підозрюваного вже внесли 450 тисяч гривень застави, за даними hromadske.

Нагадаємо, у Хмельницькому 20 квітня в приміщенні Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького вдруге за кілька днів знайшли тіло курсанта з вогнепальними пораненнями.

Також Фокус писав про затримання СБУ та Офісом генерального прокурора сина експрезидента АТ "Мотор Січ" у Монако за розкрадання активів підприємства. Йому загрожує до 12 років.