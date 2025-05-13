Погода в Украине на 13 мая: дожди и заморозки пройдут по всем областям (карта)

Погода в Украине 13 мая будет дождливая, а ночью возможны заморозки. Синоптики рекомендуют не прятать пуховики и шапки.

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Погода в Украине на 13 мая будет погода, ночью возможны заморозки, а днем воздух может прогреться местами до 18 градусов. Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

Синоптики обещают переменную облачность, ночью без осадков. Днем ожидаются небольшие дожди, ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

В западных регионах и Винницкой области погода на 13 мая также будет неустойчивой. Температура ночью составит 2-7 градусов выше нуля, на поверхности почвы — заморозки, а днем 10-15 градусов тепла.

На юге и востоке Украины погода сегодня ожидается нестабильной: ночью 4-9 градусов выше нуля, днем — потепление до 18 градусов.

Днем на большей части территории Украины ожидаются небольшие дожди

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью около 0 градусов, а днем — до 10 градусов тепла.

В Киеве прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, а днем — небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 2-7 градусов тепла, а днем 10-15 градусов.

В основном погоду в Украине на неделю до 15 мая определит холодная воздушная масса с северных широт. Ночью может быть ощутимое снижение температуры воздуха, отмечают синоптики.

Атмосферные фронты вызовут днем неустойчивую погоду

Атмосферные фронты в поле несколько пониженного давления вызовут днем неустойчивую погоду с облачностью и небольшими дождями.

"Счастье в этом синоптическом случае в том, что практически повсюду будет преобладать облачная погода с периодическими дождями. Именно облака и повышенная влажность воздуха помешают заморозкам прорваться к нам", — подчеркивает синоптик Наталья Диденко.

Специалист советует не прятать пуховики и шапки и быть готовым к похолоданию. По ее заверениям, тепло в Украину обязательно придет.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет неустойчивая и холодная погода: воздушные массы будут заходить из Северной Европы.

Фокус ранее писал, как в Карпатах выпало около 2 см снега за 7 мая. Спасатели рекомендовали отменить походы в горы из-за сложных погодных условий.