Погода в Україні на 13 травня: дощі та заморозки пройдуть по всіх областях (карта)

Погода в Україні 13 травня буде дощова, а вночі можливі заморозки. Синоптики рекомендують не ховати пуховики та шапки.

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Погода в Україні на 13 травня буде погода, вночі можливі заморозки, а вдень повітря може прогрітися місцями до 18 градусів. Про це повідомив "Укргідрометцентр".

Синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без опадів. Удень очікуються невеликі дощі, вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

У західних регіонах та Вінницькій області погода на 13 травня також буде нестійкою. Температура вночі становитиме 2-7 градусів вище нуля, на поверхні ґрунту — заморозки, а вдень 10-15 градусів тепла.

На півдні та сході України погода сьогодні очікується нестабільною: вночі 4-9 градусів вище нуля, вдень — потепління до 18 градусів.

Удень на більшій частині території України очікуються невеликі дощі

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі близько 0 градусів, а вдень — до 10 градусів тепла.

У Києві прогнозується мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень — невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі в столиці 2-7 градусів тепла, а вдень 10-15 градусів.

Здебільшого погоду в Україні на тиждень до 15 травня визначить холодна повітряна маса з північних широт. Вночі може бути відчутне зниження температури повітря, зазначають синоптики.

Атмосферні фронти спричинять удень нестійку погоду

Атмосферні фронти в полі дещо зниженого тиску спричинять вдень нестійку погоду з хмарністю та невеликими дощами.

"Щастя в цьому синоптичному випадку в тому, що практично всюди переважатиме хмарна погода з періодичними дощами. Саме хмари та підвищена вологість повітря завадять заморозкам прорватися до нас", — підкреслює синоптик Наталка Діденко.

Фахівчиня радить не ховати пуховики та шапки і бути готовим до похолодання. За її запевненнями, тепло в Україну обов'язково прийде.

Нагадаємо, найближчими днями в Україні буде нестійка і холодна погода: повітряні маси заходитимуть із Північної Європи.

Фокус раніше писав, як у Карпатах випало близько 2 см снігу за 7 травня. Рятувальники рекомендували скасувати походи в гори через складні погодні умови.