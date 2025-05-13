Почти втрое: смертность в Украине существенно превысила рождаемость в 2024 году

Смертность в Украине практически втрое превысила рождаемость в 2024 году. В течение прошлого года умерли 495,1 тысяч человек, а родилось лишь 176,1 тысяч.

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Об этом сообщает"Слово и Дело".

Рождаемость в Украине

Как отмечает издание, с момента обретения независимости в Украине наблюдается устойчивое снижение уровня рождаемости. Если в 1990-1991 годах родилось 657,2 тысячи и 630,8 тысячи детей соответственно, то в 2024 году — только 176,1 тысячи (данные только с подконтрольных территорий). Это означает снижение уровня рождаемости более чем на 70%.

В период с 1990 до 2001 года рождаемость в Украине снизилась почти вдвое. В 2001 году родилось 376,5 тысячи детей.

Затем наступил небольшой период роста рождаемости. Так, в 2002 году в Украине родилось 390,7 тысячи детей, в 2003 году — 408,6 тысячи, в 2004 году — 427,3 тысячи, в 2005 году — 426,1 тысячи, в 2006 году — 460,4 тысячи, в 2007 году — 472,7 тысячи, в 2008 году — 510,6 тысячи, в 2009 году — 512,5 тысячи.

В 2010 году уровень рождаемости снова снизился. В 2011 и 2012 годах родилось 502,6 тысячи и 520,7 тысячи детей. После этого демографическая ситуация в Украине снова начала ухудшаться.

Начиная с 2014 года уровень рождаемости в Украине, не учитывая оккупированные Россией территории, стабильно снижается. Так, в 2014 году родилось 465,9 тысячи детей, в 2020 году — только 299,1 тысячи, в 2021 году — 273,8 тысячи.

За время полномасштабной войны данные о рождаемости не учитывают Крым и четыре области: 2022 год — 206 тысяч детей, 2023 год — 187,4 тысячи, 2024 год — 176,7 тысячи.

Начиная с 2014 года уровень рождаемости в Украине стабильно снижается Фото: Слово и Дело

Смертность в Украине

Самый высокий уровень смертности в Украине был в период с 1993 по 2009 год включительно: ежегодно умирали более 700 тысяч человек. Уровень смертности уже тогда превышал уровень рождаемости.

Начиная с 2010 года, уровень смертности начал снижаться. Например, в течение 2017 года умерли 574,1 тысяч человек, в 2018 году — 587,7 тысяч, в 2019 году — 581,1 тысяча.

Достаточно резкое повышение уровня смертности произошло в 2020-2021 годах во время пандемии коронавируса: умерли 616,8 тысяч и 714,3 тысяч человек соответственно.

В 2022 году умерли 541,7 тысяч украинцев, в 2023 году — 496,2 тысяч, в 2024 году — 495,1 тысяч. Эти цифры не включают данные с оккупированных территорий.

Напомним, в Европе прогнозируют сокращение населения. Украинцев может стать меньше на 61%.

Фокус также писал, что в целом наблюдается тенденция к увеличению смертности. Пандемия COVID-19 в 2021 году также способствовала росту смертности. Сейчас основной фактор — это война, которая еще больше усугубляет демографические проблемы.