Майже втричі: смертність в Україні суттєво перевищила народжуваність у 2024 році

Смертність в Україні практично втричі перевищила народжуваність в 2024 році. Протягом минулого року померли 495,1 тисяч людей, а народилося лише 176,1 тисяч.

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Про це повідомляє "Слово і Діло".

Народжуваність в Україні

Як зазначає видання, з моменту здобуття незалежності в Україні спостерігається стійке зниження рівня народжуваності. Якщо у 1990-1991 роках народилося 657,2 тисячі та 630,8 тисячі дітей відповідно, то у 2024 році – лише 176,1 тисячі (дані тільки з підконтрольних територій). Це означає зниження рівня народжуваності більш ніж на 70%.

У період з 1990 до 2001 року народжуваність в Україні знизилася майже вдвічі. У 2001 році народилося 376,5 тисячі дітей.

Потім настав невеликий період зростання народжуваності. Так, у 2002 році в Україні народилося 390,7 тисячі дітей, у 2003 році – 408,6 тисячі, у 2004 році – 427,3 тисячі, у 2005 році – 426,1 тисячі, у 2006 році – 460,4 тисячі, у 2007 році – 472,7 тисячі, у 2008 році – 510,6 тисячі, у 2009 році – 512,5 тисячі.

У 2010 році рівень народжуваності знову знизився. У 2011 та 2012 роках народилося 502,6 тисячі та 520,7 тисячі дітей. Після цього демографічна ситуація в Україні знову почала погіршуватися.

Починаючи з 2014 року рівень народжуваності в Україні, не враховуючи окуповані Росією території, стабільно знижується. Так, у 2014 році народилося 465,9 тисячі дітей, у 2020 році – лише 299,1 тисячі, у 2021 році – 273,8 тисячі.

За час повномасштабної війни дані про народжуваність не враховують Крим і чотири області: 2022 рік – 206 тисяч дітей, 2023 рік – 187,4 тисячі, 2024 рік – 176,7 тисячі.

Починаючи з 2014 року рівень народжуваності в Україні стабільно знижується Фото: Слово і Діло

Смертність в Україні

Найвищий рівень смертності в Україні був у період з 1993 до 2009 року включно: щорічно помирали понад 700 тисяч людей. Рівень смертності вже тоді перевищував рівень народжуваності.

Починаючи з 2010 року, рівень смертності почав знижуватися. Наприклад, протягом 2017 року померли 574,1 тисяч людей, у 2018 році – 587,7 тисяч, у 2019 році – 581,1 тисяча.

Досить різке підвищення рівня смертності відбулося у 2020-2021 роках під час пандемії коронавірусу: померли 616,8 тисяч та 714,3 тисяч людей відповідно.

У 2022 році померли 541,7 тисяч українців, у 2023 році – 496,2 тисяч, у 2024 році – 495,1 тисяч. Ці цифри не включають дані з окупованих територій.

Нагадаємо, в Європі прогнозують скорочення населення. Українців може стати менше на 61%.

Фокус також писав, що загалом спостерігається тенденція до збільшення смертності. Пандемія COVID-19 у 2021 році також сприяла зростанню смертності. Зараз основний фактор — це війна, яка ще більше посилює демографічні проблеми.