Самолет на улицах Киева: куда перевозили легендарный лайнер и что о нем известно (фото)

Ночью 14 мая на улицах Киева можно было увидеть самолет Ту-134А-3 "Украина". Его перевозили на ВДНХ для участия в "Фестивале карьеры".

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Об этом сообщили в Государственном музее авиации им А.К. Антонова.

Как говорится в сообщении, самолет станет главным экспонатом зоны Киевского авиационного института (КАИ) на "Фестивале карьеры", который состоится 22-25 мая.

"Гостей фестиваля ждет уникальная возможность побывать на борту самолета и узнать его историю. Это прекрасная возможность прикоснуться к легенде!" — отметили в музее.

14 мая на улицах Киева можно было увидеть самолет Ту-134А-3 "Украина" Фото: Государственный музей авиации им. А.К. Антонова

Что известно о самолете Ту-134А-3 "Украина"

Самолет Ту-134А-3 "Украина" построили в Харькове в 1979 году. В 1980 году авиалайнер начал эксплуатацию на регулярных линиях "Аэрофлота" международного сообщения и использовался для перевозки гостей Олимпиады-80, которая в том году состоялась в СССР. С 1993 года самолет передали в парк авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

В состав правительственного авиаотряда "Украина", который обслуживает официальные визиты высших должностных лиц страны, включая президента, лайнер вошел в 1997 году. За 15 лет службы Ту-134А-3 неоднократно доставлял должностных лиц правительства Украины во многие страны мира с официальными визитами. Впрочем, в 2012 году самолет вывели из эксплуатации как устаревший, поэтому он стал экспонатом Государственного музея авиации. В мае 2025 года Ту-134 "Украина" временно покинул музейные стены.

Напомним, мужчина приобрел старый реактивный самолет и решил превратить его в двухкомнатный дом-отель. Теперь ночь в таком суперудобном номере стоит всего 170 фунтов (почти 9,4 тыс. грн) и имеет все удобства пятизвездочного отеля.

Фокус также писал, что новый пассажирский самолет американской компании Gulfstream Aerospace теперь является самым дальним самолетом класса бизнес-джет (частные реактивные самолеты). Он может пролететь 15 000 км без посадки и лишь немного уступает в скорости самому быстрому частному самолету в мире.