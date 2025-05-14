Літак на вулицях Києва: куди перевозили легендарний лайнер і що про нього відомо (фото)

Уночі 14 травня на вулицях Києва можна було побачити літак Ту-134А-3 "Україна". Його перевозили на ВДНГ для участі у "Фестивалі кар'єри".

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Про це повідомили у Державному музеї авіації ім О.К. Антонова.

Як йдеться у повідомленні, літак стане головним експонатом зони Київського авіаційного інституту (КАІ) на "Фестивалі кар'єри", який відбудеться 22-25 травня.

"На гостей фестивалю чекає унікальна можливість побувати на борту літака та дізнатися його історію. Це чудова нагода доторкнутися до легенди!" — зазначили у музеї.

14 травня на вулицях Києва можна було побачити літак Ту-134А-3 "Україна" Фото: Державний музей авіації ім О.К. Антонова

Що відомо про літак Ту-134А-3 "Україна"

Літак Ту-134А-3 "Україна" побудували у Харкові в 1979 році. У 1980 році авіалайнер розпочав експлуатацію на регулярних лініях "Аерофлоту" міжнародного сполучення і використовувався для перевезення гостей Олімпіади-80, яка того року відбулась у СРСР. З 1993 року літак передали до парку авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

До складу урядового авіазагону "Україна", який обслуговує офіційні візити вищих посадовців країни, включаючи президента, лайнер увійшов у 1997 році. За 15 років служби Ту-134А-3 неодноразово доставляв посадових осіб уряду України до багатьох країн світу з офіційними візитами. Утім, у 2012 році літак вивели з експлуатації як застарілий, тож він став експонатом Державного музею авіації. У травні 2025 року Ту-134 "Україна" тимчасово залишив музейні стіни.

Нагадаємо, чоловік придбав старий реактивний літак та вирішив перетворити його на двокімнатний будинок-готель. Тепер ніч у такому суперзручному номері коштує лише 170 фунтів (майже 9,4 тис. грн) і має всі зручності п'ятизіркового готелю.

Фокус також писав, що новий пасажирський літак американської компанії Gulfstream Aerospace тепер є найдальшим літаком класу бізнес-джет (приватні реактивні літаки). Він може пролетіти 15 000 км без посадки і лише трохи поступається у швидкості найшвидшому приватному літаку у світі.