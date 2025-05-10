"Для всіх охочих": чоловік перетворив старий реактивний літак на готель для туристів (фото)

38-річний Амір Алі придбав старий реактивний літак у грудні 2023 року та вирішив перетворити його на двокімнатний будинок-готель. Тепер ніч у такому суперзручному номері коштує лише 170 фунтів (майже 9,4 тис. грн) і має всі зручності п'ятизіркового готелю.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Коли пані Алі задумався, як він реанімовуватиме літак, то вивчив його історію польотів. Виявилося, що це джет перевозив персонал нафтової компанії протягом 1970-х і 1980-х років, і мав всі зручності для пасажирів у свій час.

Тому чоловік вирішив зберегти автентичне відчуття "як вдома" і додав декілька неочікуваних рішень. В цьому двоспальному номері-будинку з літака є кухня з усіма сучасними зручностями, ванна кімната з душем і навіть лаундж-зона, а також бездротовий інтернет та супутниковий зв'язок.

Додавання двомісної спальні в затишній кабіні, а також дерев'яних підлог і сучасної електрики гарантує, що літак стане комфортним місцем для відпочинку. Також у цьому номері можна проживати з власними домашніми улюбленцями.

Наразі кількість замовлень на літо вже перевищує 70% від очікуваного рівня, і до кінця травня буде повна заповненість. Водночас клієнти дякують пані Алі за "ідеальне місце для проживання сімей".

"Це чудово — коли люди заходять та кажуть, що будинок видається наче набагато більший, ніж здається ззовні. Це — майже як звичайний будинок і він для всіх охочих. Просто це і унікальний досвід, який не багатьом людям доводилося мати — просто сидіти в кабіні приватного джета 1970-х років", — розповідає власник.

За його словами, нові зустрічі дозволити його справі активно розвиватися. Наразі номер будинку-літака можна знайти на сервісі Airbnb за 170 фунтів для сім'ї за одну добу, а бронювання на літні дні доступне лише до

Раніше повідомлялося, що турист помітив у своєму готельному номері повноцінний літак. Чоловік очікував отримати стандартний готельний номер, а замість звичної обстановки він виявив усередині повноцінний макет літака.

Згодом стало відомо, як старовинний вагон перетворили на затишний будинок для 5 осіб. Об'єкт з історією, вінтажним інтер'єром і видом на лісисту місцевість зі струмком, оцінюється в $129 000.