"Для всех желающих": мужчина превратил старый реактивный самолет в отель для туристов (фото)

38-летний Амир Али приобрел старый реактивный самолет в декабре 2023 года и решил превратить его в двухкомнатный дом-отель. Теперь ночь в таком суперудобном номере стоит всего 170 фунтов (почти 9,4 тыс. грн) и имеет все удобства пятизвездочного отеля.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Когда господин Али задумался, как он будет реанимировать самолет, то изучил его историю полетов. Оказалось, что это джет перевозил персонал нефтяной компании в течение 1970-х и 1980-х годов, и имел все удобства для пассажиров в свое время.

Интерьер дома-самолета (фото: SWNS)

Поэтому мужчина решил сохранить аутентичное ощущение "как дома" и добавил несколько неожиданных решений. В этом двуспальном номере-доме из самолета есть кухня со всеми современными удобствами, ванная комната с душем и даже лаундж-зона, а также беспроводной интернет и спутниковая связь.

Добавление двухместной спальни в уютной кабине, а также деревянных полов и современной электрики гарантирует, что самолет станет комфортным местом для отдыха. Также в этом номере можно проживать с собственными домашними любимцами.

Интерьер дома-самолета (фото: SWNS)

Сейчас количество заказов на лето уже превышает 70% от ожидаемого уровня, и до конца мая будет полная заполненность. В то же время клиенты благодарят госпожу Али за "идеальное место для проживания семей".

"Это прекрасно — когда люди заходят и говорят, что дом кажется как будто намного больше, чем кажется снаружи. Это — почти как обычный дом и он для всех желающих. Просто это и уникальный опыт, который не многим людям приходилось иметь — просто сидеть в кабине частного джета 1970-х годов", — рассказывает владелец.

Интерьер дома-самолета (фото: SWNS)

По его словам, новые встречи позволить его делу активно развиваться. Сейчас номер дома-самолета можно найти на сервисе Airbnb за 170 фунтов для семьи за одни сутки, а бронирование на летние дни доступно только до

Ранее сообщалось, что турист заметил в своем гостиничном номере полноценный самолет. Мужчина ожидал получить стандартный гостиничный номер, а вместо привычной обстановки он обнаружил внутри полноценный макет самолета.

Впоследствии стало известно, как старинный вагон превратили в уютный дом для 5 человек. Объект с историей, винтажным интерьером и видом на лесистую местность с ручьем, оценивается в $129 000.