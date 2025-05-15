Киевлянин запустил салют из окна квартиры: какое наказание ждет нарушителя

В Киеве во время комендантского часа пьяный 50-летний мужчина запустил салют из окна многоэтажки. За этот поступок ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Related video

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Указано, что поздно вечером на улице Героев Днепра местные жители услышали звуки, похожие на взрывы, и сообщили об этом полиции. На месте происшествия правоохранители нашли остатки пиротехники. Впоследствии выяснилось, что фейерверк устроил 50-летний житель многоэтажки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он запустил салют из окна своей квартиры, напугав соседей. Объяснить мотивы своего поступка мужчина не смог.

Киевлянину объявили подозрение по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. За это правонарушение ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Салюты во время войны

В условиях военного положения в Украине категорически запрещено использование пиротехники — салютов, фейерверков и петард. Патрульная полиция напоминает: такие звуки и вспышки могут быть похожими на взрывы, вызывая панику и стресс у людей и животных, особенно во время войны.

За нарушение запрета на использование пиротехники в условиях военного положения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Согласно статье 296 Уголовного кодекса Украины, хулиганство с применением пиротехнических средств наказывается штрафом от 17 000 до 34 000 гривен, арестом до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 5 лет.

В прошлом году в Николаевской области полиция задержала мужчину, который, несмотря на воздушную тревогу и запрет использования пиротехники, запустил фейерверк в городе Снигиревка. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснил свои действия желанием развлечься.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать как минимум до августа 2025 года.