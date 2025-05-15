Киянин запустив салют з вікна квартири: яке покарання чекає на порушника

У Києві під час комендантської години п’яний 50-річний чоловік запустив салют із вікна багатоповерхівки. За цей вчинок йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зазначено, що пізно ввечері на вулиці Героїв Дніпра місцеві жителі почули звуки, схожі на вибухи, й повідомили про це поліції. На місці події правоохоронці знайшли залишки піротехніки. Згодом з’ясувалося, що феєрверк влаштував 50-річний мешканець багатоповерхівки. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він запустив салют із вікна своєї квартири, налякавши сусідів. Пояснити мотиви свого вчинку чоловік не зміг.

Киянину оголосили підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. За це правопорушення йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Салюти під час війни

В умовах воєнного стану в Україні категорично заборонено використання піротехніки — салютів, феєрверків і петард. Патрульна поліція нагадує: такі звуки та спалахи можуть бути схожими на вибухи, викликаючи паніку та стрес у людей і тварин, особливо під час війни.

За порушення заборони на використання піротехніки в умовах воєнного стану передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Згідно зі статтею 296 Кримінального кодексу України, хуліганство із застосуванням піротехнічних засобів карається штрафом від 17 000 до 34 000 гривень, арештом до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 5 років.

Минулого року в Миколаївській області поліція затримала чоловіка, який попри повітряну тривогу та заборону використання піротехніки запустив феєрверк у місті Снігурівка. Як з’ясувалося, він перебував у стані алкогольного сп’яніння й пояснив свої дії бажанням розважитися.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 квітня підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до серпня 2025 року.