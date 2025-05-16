Прогноз погоды на выходные: синоптик рассказала, будет ли в Украине тепло
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода на выходные 17 и 18 мая будет контрастной.
Своим прогнозом она поделилась в своем Telegram-канале.
Дело в том, что в Польше сейчас есть циклон. Он также пересекает Украину, вызывает дожди и тянет за собой холодный воздух. Поэтому в стране сейчас контрастная погода: в Киеве сейчас +7 градусов, а в Луганске +21 градус.
Погода на субботу
В этот день Украина еще будет находиться в зоне действия циклона, поэтому погода будет преимущественно влажной, с периодическими дождями. Температура воздуха также будет колебаться:
- в восточной части страны столбик термометра прогреется +19...+22 градусов;
- на западе, севере и во многих центральных областях температура будет +9...+14 градусов;
- в южной части страны погода будет теплой. В частности, в Одесской области ожидается температура от +16 до +23 градусов — на Херсонщине и в Крыму;
- в северных областях теплее всего будет в Сумской области — температура поднимется до +17 градусов;
- в центре температура также будет разнообразной: от +12 в Винницкой области до +21 градуса в Днепропетровской области.
Погода на воскресенье
18-го мая на большинстве территории страны ожидаются дожди. Только в южной части Украины осадков не ожидается.
Температура воздуха в воскресенье повысится и составит +15...+19 градусов. На востоке и юге страны ожидается до +18...+22 градусов. Однако в западных областях будет прохладно — до +10...+14 градусов.
Погода в Киеве
В субботу, 17 мая в столице будет дождливо. Столбик термометра поднимется лишь до +10...+12 градусов.
В воскресенье дождь прекратится. Также ожидаются солнечные прояснения, а температура воздуха поднимется до +15 градусов.
Напомним, ранее эколог Ольга Адаменко рассказывала об изменениях климата в Украине. Она отметила, что это запускает ряд природных процессов, которые меняют привычную жизнь, в частности, увеличивается количество тепла. Изменение климата также влияет на подорожание фруктов и овощей.