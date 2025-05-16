Прогноз погоди на вихідні: синоптикиня розповіла, чи буде в Україні тепло

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що погода на вихідні 17 та 18 травня буде контрастною.

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Своїм прогнозом вона поділилась у своєму Telegram-каналі.

Циклон Фото: Наталка Діденко

Річ і тім, що в Польщі нині є циклон. Він також перетинає Україну, зумовлює дощі й тягне за собою холодне повітря. Тому в країні нині контрастна погода: у Києві зараз +7 градусів, а в Луганську +21 градус.

Погода на суботу

Цього дня Україна ще знаходитиметься в зоні дії циклону, тому погода буде переважно вологою, із періодичними дощами. Температура повітря також коливатиметься:

у східній частині країни стовпчик термометра прогріється +19…+22 градусів;

на заході, півночі та в багатьох центральних областях температура буде +9…+14 градусів;

у південній частині країни погода буде теплою. Зокрема, на Одещині очікується температура від +16 до +23 градусів — на Херсонщині та в Криму;

у північних областях найтепліше буде в Сумській області — температура підніметься до +17 градусів;

в центрі температура також буде різноманітною: від +12 на Вінниччині до +21 градуса в Дніпропетровській області.

Погода на неділю

18-го травня на більшості території країни очікуються дощі. Тільки у південній частині України опадів не очікується.

Температура повітря у неділю підвищиться і становитиме +15…+19 градусів. На сході та півдні країни очікується до +18…+22 градусів. Однак в західних областях буде прохолодно — до +10…+14 градусів.

Погода в Києві

В суботу, 17 травня в столиці дощитиме. Стовпчик термометра підніметься лише до +10…+12 градусів.

У неділю дощ припинення. Також очікуються сонячні прояснення, а температура повітря підніметься до +15 градусів.

Нагадаємо, раніше екологиня Ольга Адаменко розповідала про зміни клімату в Україні. Вона зазначила, що це запускає низку природних процесів, які змінюють звичне життя, зокрема, збільшується кількість тепла. Зміна клімату також впливає на здорожчання фруктів та овочів.