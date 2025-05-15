Клімат змінюється: як глобальні процеси загрожують Україні

15 травня відзначають Міжнародний день захисту клімату — це нагадування, що зміни клімату відбуваються вже сьогодні. У 2024 році середня температура на планеті сягнула найвищого рівня за всю історію спостережень, перевищивши 1,5 ˚C порівняно з доіндустріальним періодом. В Україні з 1980-х років кожне наступне десятиліття стає теплішим за попереднє.

Related video

Про те, чим загрожують кліматичні зміни, розповіла екологиня Ольга Адаменко для видання The Page.

Зміна клімату — це не просто підвищення температури. Вона запускає низку природних процесів, які змінюють звичне життя. Зокрема, значно збільшується кількість і сила хвиль тепла.

Хвиля тепла — це коли протягом п’яти і більше днів добова максимальна температура перевищує норму на 5 °C. Раніше таке явище траплялося раз на 1000 днів, а сьогодні — до 4-5 разів на рік. Наприклад, при потеплінні на 1,5 °C середньостатистична 30-річна жінка в Україні зіткнеться з хвилями спеки у 10 разів частіше, ніж зараз.

Вплив зміни клімату на здоров’я людей вже відчутний і з часом посилюватиметься. Це призводить до зростання кількості теплових ударів, загострення серцево-судинних захворювань (гіпертонії, стенокардії, ризику інфаркту), поширення нових інфекцій через зміну ареалів комах і гризунів, а також проблем з доступом до питної води — особливо в посушливі сезони, коли в деяких регіонах України пересихають колодязі. У довгостроковій перспективі ці зміни суттєво вплинуть на здоров’я населення і економічну стабільність країни.

Вразливість сільського господарства до змін клімату проявляється у тривалих посухах, які виснажують ґрунти та знижують врожайність, зростанні ризику лісових пожеж, обмеженому доступі до води для зрошення та збільшенні кількості шкідників. За даними Міжнародної фінансової корпорації (IFC), за останні 20 років українські аграрії втратили понад 2 мільярди доларів через наслідки кліматичних змін (станом на 2022 рік).

Ризики для економіки через зміну клімату є значними. За прогнозами, до 2030 року країни, що розвиваються, можуть втратити від 290 до 580 мільярдів доларів, а до 2050 року ця сума зросте до 1–1,8 трильйона доларів. Вже зараз щоденні економічні збитки від кліматичних змін значні: науковці заявляють, що з 2000 по 2019 рік світ зазнав близько 2,8 трильйона доларів втрат, що становить приблизно 16 мільйонів доларів щогодини.

Причина зміни клімату

Основною причиною зміни клімату є використання викопного палива — вугілля, нафти та газу. З початком промислової революції активне спалювання цих ресурсів призвело до накопичення парникових газів в атмосфері.

Після початку повномасштабної війни це питання стало ще гострішим: за час вторгнення Росія заробила близько €900 млрд на експорті викопного палива, що забезпечує їй додаткові кошти для фінансування війни проти України.

Що можна зробити

Клімат вже змінюється, і це впливає на всі сфери життя: від зростання цін на продукти та нестачі води в колодязях до поширення нових хвороб і зникнення видів рослин і тварин. Наслідки зміни клімату лише посиляться до кінця століття, тому адаптуватись до нових умов потрібно вже сьогодні.

Адаптація до зміни клімату — це підготовка та пристосування до реальних чи очікуваних кліматичних змін. Наприклад, щоб зробити міста більш стійкими, можна збільшити кількість зелених зон, створити системи оповіщення про надзвичайні ситуації, покращити каналізацію та впровадити інші заходи.

Нагадаємо, науковиця Вазіра Мартазінова попередила українців про небезпечні зміни клімату, прогнозуючи, що аномальні погодні явища стануть більш частими. За її словами, атмосферна циркуляція зазнала змін, тож ігнорувати це не можна.

Раніше повідомлялося, що нове дослідження вказує на ймовірність кількох "переломних моментів" у кліматі, якщо світ не змінить свою глобальну політику терміново. Вчені оцінюють ризик катастрофи нині на 62%, але попереджають, що її ще можна запобігти.