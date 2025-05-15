Климат меняется: как глобальные процессы угрожают Украине

15 мая отмечают Международный день защиты климата — это напоминание, что изменения климата происходят уже сегодня. В 2024 году средняя температура на планете достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений, превысив 1,5 ˚C по сравнению с доиндустриальным периодом. В Украине с 1980-х годов каждое последующее десятилетие становится теплее предыдущего.

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О том, чем грозят климатические изменения, рассказала эколог Ольга Адаменко для издания The Page.

Изменение климата — это не просто повышение температуры. Оно запускает ряд природных процессов, которые меняют привычную жизнь. В частности, значительно увеличивается количество и сила волн тепла.

Волна тепла — это когда в течение пяти и более дней суточная максимальная температура превышает норму на 5 °C. Раньше такое явление случалось раз в 1000 дней, а сегодня — до 4-5 раз в год. Например, при потеплении на 1,5 °C среднестатистическая 30-летняя женщина в Украине столкнется с волнами жары в 10 раз чаще, чем сейчас.

Влияние изменения климата на здоровье людей уже ощутимо и со временем будет усиливаться. Это приводит к росту количества тепловых ударов, обострению сердечно-сосудистых заболеваний (гипертонии, стенокардии, риска инфаркта), распространению новых инфекций из-за изменения ареалов насекомых и грызунов, а также проблем с доступом к питьевой воде — особенно в засушливые сезоны, когда в некоторых регионах Украины пересыхают колодцы. В долгосрочной перспективе эти изменения существенно повлияют на здоровье населения и экономическую стабильность страны.

Уязвимость сельского хозяйства к изменениям климата проявляется в длительных засухах, которые истощают почвы и снижают урожайность, росте риска лесных пожаров, ограниченном доступе к воде для орошения и увеличении количества вредителей. По данным Международной финансовой корпорации (IFC), за последние 20 лет украинские аграрии потеряли более 2 миллиардов долларов из-за последствий климатических изменений (по состоянию на 2022 год).

Риски для экономики из-за изменения климата являются значительными. По прогнозам, к 2030 году развивающиеся страны могут потерять от 290 до 580 миллиардов долларов, а к 2050 году эта сумма возрастет до 1-1,8 триллиона долларов. Уже сейчас ежедневные экономические убытки от климатических изменений значительны: ученые заявляют, что с 2000 по 2019 год мир понес около 2,8 триллиона долларов потерь, что составляет примерно 16 миллионов долларов ежечасно.

Причина изменения климата

Основной причиной изменения климата является использование ископаемого топлива — угля, нефти и газа. С началом промышленной революции активное сжигание этих ресурсов привело к накоплению парниковых газов в атмосфере.

После начала полномасштабной войны этот вопрос стал еще более острым: за время вторжения Россия заработала около €900 млрд на экспорте ископаемого топлива, что обеспечивает ей дополнительные средства для финансирования войны против Украины.

Что можно сделать

Климат уже меняется, и это влияет на все сферы жизни: от роста цен на продукты и нехватки воды в колодцах до распространения новых болезней и исчезновения видов растений и животных. Последствия изменения климата только усилятся к концу века, поэтому адаптироваться к новым условиям нужно уже сегодня.

Адаптация к изменению климата — это подготовка и приспособление к реальным или ожидаемым климатическим изменениям. Например, чтобы сделать города более устойчивыми, можно увеличить количество зеленых зон, создать системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, улучшить канализацию и внедрить другие меры.

Напомним, ученый Вазира Мартазинова предупредила украинцев об опасных изменениях климата, прогнозируя, что аномальные погодные явления станут более частыми. По ее словам, атмосферная циркуляция претерпела изменения, поэтому игнорировать это нельзя.

Ранее сообщалось, что новое исследование указывает на вероятность нескольких "переломных моментов" в климате, если мир не изменит свою глобальную политику срочно. Ученые оценивают риск катастрофы сейчас на 62%, но предупреждают, что ее еще можно предотвратить.