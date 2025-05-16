Пережила голодомор и оккупацию: в возрасте 99 лет умерла языковед Мария Плющ

В четверг, 15 мая 2025 года, на 100-м году жизни отошла в вечность доктор филологических наук, профессор кафедры украинского языка, известный языковед, специалист по проблемам словообразования, морфологии и синтаксиса, автор более 300 научных работ Мария Яковлевна Плющ.

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О ее смерти сообщил коллектив факультета украинской филологии и литературного творчества имени Андрея Малышко Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова.

Мария Плющ была известной исследовательницей в области лингвоукраинистики, методистом и педагогом. Она почти 80 лет посвятила университету — от студенческих лет до работы заведующей кафедрой украинского языка.

Родилась она 7 января 1926 года, она пережила голод 1932-33 годов, оккупацию во время Второй мировой войны, послевоенные трудности и полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину. До своего 100-летнего юбилея не дожила всего восемь месяцев. До последних дней оставалась в науке, которую считала делом жизни.

Напомним, умер Николай Федорук, который 17 лет подряд был мэром Черновцов. Он дважды получал орден "За заслуги" за эффективное управление городом, был настоящим патриотом и мудрым руководителем. На момент смерти ему был 71 год.

Добавим, что с момента обретения независимости в Украине наблюдается устойчивое снижение уровня рождаемости. Однако в 2024 году смертность в Украине практически втрое превысила рождаемость. В частности, в течение прошлого года умерли 495,1 тысячи человек, а родилось лишь 176,1 тысячи. Стоит добавить, что за время полномасштабной войны данные о рождаемости не учитывают Крым и четыре области.