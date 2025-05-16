Пережила голодомор і окупацію: у віці 99 років померла мовознавиця Марія Плющ

У четвер, 15 травня 2025 року, на 100-му році життя відійшла у вічність докторка філологічних наук, професорка кафедри української мови, відома мовознавиця, фахівчиня з проблем словотвору, морфології та синтаксису, авторка понад 300 наукових праць Марія Яківна Плющ.

Related video

Про її смерть повідомив колектив факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Марія Плющ була відомою дослідницею в галузі лінгвоукраїністики, методисткою й освітянкою. Вона майже 80 років присвятила університету — від студентських років до роботи завідувачкою кафедри української мови.

Народилась вона 7 січня 1926 року, вона пережила голод 1932–33 років, окупацію під час Другої світової війни, повоєнні труднощі та повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. До свого 100-річного ювілею не дожила лише вісім місяців. До останніх днів залишалася в науці, яку вважала справою життя.

Нагадаємо, помер Микола Федорук, який 17 років поспіль був мером Чернівців. Він двічі отримував орден "За заслуги" за ефективне управління містом, був справжнім патріотом і мудрим керівником. На момент смерті йому був 71 рік.

Додамо, що з моменту здобуття незалежності в Україні спостерігається стійке зниження рівня народжуваності. Однак у 2024 році смертність в Україні практично втричі перевищила народжуваність. Зокрема, протягом минулого року померли 495,1 тисячі людей, а народилося лише 176,1 тисячі. Варто додати, що за час повномасштабної війни дані про народжуваність не враховують Крим і чотири області.