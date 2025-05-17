Мэр Киева задекларировал оружие на сумму почти 2 млн грн: откуда оно взялось (документы)

Украинский боксер и олимпийский чемпион Владимир Кличко подарил своему брату, мэру Киева Виталию Кличко, коллекцию оружия на общую сумму 1,74 миллиона гривен.

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Это можно увидеть в измененных декларациях столичного руководителя.

14 мая 2025 года Виталий Кличко подал уведомление в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о существенных изменениях в имущественном состоянии. В частности, речь идет о получении подарков в неденежной форме общей стоимостью 1,21 млн грн, которые были переданы ему еще в октябре 2023 года.

Среди подаренного оружия:

пистолет "Форт" 12Р, помповое ружье Fabarm SDASS и карабин ОП СКС 7,62 — 120,39 тыс. грн;

карабин Desert Tech SRS Rifle — 252,49 тыс. грн;

карабин нарезной POF USA Minuteman 14.5'' .223 REM DI — 125,84 тыс. грн;

части оружия Daniel Defense — ствольная коробка, затвор и два ствола — 396,16 тыс. грн;

карабин нарезной POF USA P-415 — 156,64 тыс. грн;

ствол нарезной Desert Tech SRS, калибр .38 — 153,92 тыс. грн.

Изменена декларация мэра Киева Фото: НАЗК

Кроме того, отдельно Кличко задекларировал еще один подарок от брата — охотничий нарезной карабин TS HTI, калибра .408 СТ, торговой марки "Тактические системы", стоимостью 536,22 тыс. грн. Этот подарок мэр получил 1 августа 2024 года.

Изменена декларация мэра Киева Фото: НАЗК

Добавим, что согласно ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", в случае существенных изменений в имущественном состоянии — то есть получения дохода, подарка или приобретения имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, — субъект декларирования обязан сообщить НАПК в течение 10 дней с момента получения такого имущества. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2023 году составил 2 684 грн, в 2024 — 2 840 грн, в 2025 — 3028 гривен.

Напомним, в течение года работы в КГВА Кличко заработал более миллиона гривен. В 2023 году его зарплата на должности была на 200 тысяч гривен меньше.

Недавно городской голова Киева Виталий Кличко заявил о незаконной и тайной слежке за депутатами Киевсовета. Таким образом он отреагировал на видео относительно "шашлыков" его заместителя в День траура.