Мер Києва задекларував зброю на суму майже 2 млн грн: звідки вона взялась (документи)

Український боксер і олімпійський чемпіон Володимир Кличко подарував своєму брату, меру Києва Віталію Кличку, колекцію зброї на загальну суму 1,74 мільйона гривень.

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Це можна побачити у змінених деклараціях столичного очільника.

14 травня 2025 року Віталій Кличко подав повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про суттєві зміни в майновому стані. Зокрема, йдеться про отримання подарунків у негрошовій формі загальною вартістю 1,21 млн грн, які були передані йому ще в жовтні 2023 року.

Серед подарованої зброї:

пістолет "Форт" 12Р, помпова рушниця Fabarm SDASS та карабін ОП СКС 7,62 — 120,39 тис. грн;

карабін Desert Tech SRS Rifle — 252,49 тис. грн;

карабін нарізний POF USA Minuteman 14.5'' .223 REM DI — 125,84 тис. грн;

частини зброї Daniel Defense — ствольна коробка, затвор і два стволи — 396,16 тис. грн;

карабін нарізний POF USA P-415 — 156,64 тис. грн;

ствол нарізний Desert Tech SRS, калібр .38 — 153,92 тис. грн.

Змінена декларація мера Києва Фото: НАЗК

Крім того, окремо Кличко задекларував ще один подарунок від брата — мисливський нарізний карабін TS HTI, калібру .408 СТ, торгової марки "Тактичні системи", вартістю 536,22 тис. грн. Цей подарунок мер отримав 1 серпня 2024 року.

Змінена декларація мера Києва Фото: НАЗК

Додамо, що згідно зі ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", у разі суттєвих змін у майновому стані — тобто отримання доходу, подарунка або придбання майна на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, — суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити НАЗК протягом 10 днів з моменту отримання такого майна. Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2023 році становив 2 684 грн, у 2024 — 2 840 грн, у 2025 — 3028 гривень.

Нагадаємо, упродовж року роботи у КМВА Кличко заробив понад мільйон гривень. У 2023 році його зарплата на посаді була на 200 тисяч гривень меншою.

Нещодавно міський голова Києва Віталій Кличко заявив про незаконне та таємне стеження за депутатами Київради. Таким чином він відреагував на відео щодо "шашликів" його заступника в День жалоби.