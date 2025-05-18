Живет более 30 лет: мужчина переехал на хутор из города ради "Горы ландышей" (фото, видео)

Житель Волыни Степан Чабан услышал от знакомого о невероятном месте на хуторе, где решил поселиться. Поэтому он продал квартиру в Луцке и вместе с женой переехали туда, а впоследствии — создали известную "Гору ландышей".

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Об этом сообщает "Суспільне".

Господин Чабан сейчас живет возле хутора Ставеччина, вблизи которого есть большая площадь размером в один гектар, где растут ландыши и дубы. мужчина вспоминает, что однажды к нему на свадьбе подошел знакомый и рассказал ему об этом месте.

"Мы приехали сюда. И здесь как раз была такая пора, как сейчас, ландыши распустились. Но, оказалось что здесь еще и место, где жил мой дед. Его в 50-х годах, тогда была вербовка, их вывезли в Ростовскую область. Это дедовщина моя", — рассказывает мужчина, добавив, что получил эту землю, а впоследствии — приобрел технику, начал заниматься хозяйствованием и жить на "Горе ландышей".

Господин Чабан добавляет, что именно тогда у него возник замысел создать свой парк, где были дубы и ландыши. Рядом с этим местным парком, мужчина обустроил все необходимое — свет, интернет, отопление, горячая вода, телевизор и даже телефонная линия, которую тянули на хутор проводом длиной в 7 км.

"С меня люди смеялись, потому что телефон у меня на дубе висел. Когда-то на этот хутор, даже дороги не было. То были случаи, что вертолетом хлеб доставляли. Но, это построилось в 70-х годах. Отсюда до Ковеля 30 км, до Луцка — 100 км", — рассказывает мужчина.

Ландыши возле хутора, где живет господин Степан Чабан (фото: Общественное) Дубы возле хутора, где живет господин Степан Чабан (фото: Общественное)

Впоследствии оказалось, что местность имеет историческое значение — во времена Первой мировой войны здесь был пункт наблюдения австро-венгерских войск, которые отражали "Брусиловский прорыв" войск Российской империи 1916 года.

"И все события, которые происходили и люди, которые погибли и по тому Стоходу плыли, все это наблюдалось отсюда. Леса не было здесь. Это была Лысая Гора. Вот в каком историческом месте мы живем", — говорит Степан Чабан.

Сейчас мужчина имеет в планах дождаться возвращения своего сына из рядов Сил обороны. Вместе семья планирует создать на "Горе ландышей" парк победы.

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