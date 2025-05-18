Живе понад 30 років: чоловік переїхав на хутір з міста заради "Гори конвалій" (фото, відео)

Мешканець Волині Степан Чабан почув від знайомого про неймовірну місцину на хуторі, де вирішив оселитися. Тому він продав квартиру в Луцьку і разом з дружиною переїхали туди, а згодом — створили відому "Гору конвалій".

Related video

Про це повідомляє "Суспільне".

Пан Чабан нині мешкає біля хутора Ставеччина, поблизу якого є велика площа розміром в один гектар, де ростуть конвалії та дуби.Чоловік згадує, що одного разу до нього на весіллі підійшов знайомий та розповів йому про цю місцину.

"Ми приїхали сюди. І тут якраз була така пора, як зараз, конвалії розпустились. Але, виявилося що тут ще й місце, де жив мій дід. Його у 50-х роках, тоді була вербовка, їх вивезли у Ростовську область. Це дідівщина моя", — розповідає чоловік, додавши, що отримав цю землю, а згодом — придбав техніку, почав займатися господарюванням та жити на "Горі конвалій".

Пан Чабан додає, що саме тоді в нього виник задум створити свій парк, де були дуби та конвалії. Поруч з цим місцевим парком, чоловік облаштував все необхідне — світло, інтернет, опалення, гаряча вода, телевізор і навіть телефонна лінія, яку тягнули на хутір дротом довжиною в 7 км.

"З мене люди сміялись, бо телефон в мене на дубі висів. Колись на цей хутір, навіть, дороги не було. То були випадки, що вертольотом хліб доставляли. Але, це побудувалося в 70-х роках. Звідси до Ковеля 30 км, до Луцька – 100 км", — розповідає чоловік.

Конвалії біля хутора, де живе пан Степан Чабан (фото: Суспільне) Дуби біля хутора, де живе пан Степан Чабан (фото: Суспільне)

Згодом виявилося, що місцина має історичне значення — за часів Першої світової війни тут був пункт спостереження австро-угорських військ, які відбивали "Брусиловський прорив" військ Російської імперії 1916 року.

"І всі події, які відбувалися і люди, які загинули і по тому Стоходу плили, все це спостерігалося звідси. Лісу не було тут. Це була Лиса Гора. Ось в якому історичному місці ми живемо", — каже Степан Чабан.

Наразі чоловік має в планах дочекатися повернення свого сина з лав Сил оборони. Разом сім'я планує створити на "Горі конвалій" парк перемоги.

Раніше повідомлялося, що в Англії місцева фірма зрубала 500-річний дуб. Інцидент викликав хвилю обурення з боку екологів, місцевої влади та жителів, які вважають знищення дерева варварством і вимагають пояснень.

Згодом стало відомо, як студент купив цілий острів і будує будинок своїми руками. Американець Олівер Рассел купив острів у Фінляндії за $31 тис. і тепер будує там будинок і сауну. Покупка для чоловіка стала можливістю здійснити мрію дитинства.