Делал оружие для защиты от РФ: прокуроры объяснили, почему житель Сумской области попал в тюрьму

Жителя Сумской области Виталия Куколя приговорили к трем годам тюрьмы за изготовление оружия в начале вторжения России. Мужчина уверяет, что государство не обеспечило его средствами защиты.

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Виталия Куколя судили за нежелание сдать оружие после деоккупации региона, сообщила местная прокуратура.

Подозреваемого лишили свободы на три года, но сразу освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год. Полицейские утверждают, что его шесть раз привлекали к ответственности за незаконное хранение боеприпасов и наркотиков, а по месту жительства он производил оружие.

По их версии, добровольно он сдавать оружие не хотели и якобы "прикрывался необходимостью защиты от россиян".

Прокуроры заявляют, что если человек хочет защищать Украину, он идет на войну.

"Все остальное — вне закона. Действительно, в первые дни войны у многих гражданских на руках было оружие. После деоккупации Сумской области полиция неоднократно просила людей сдать оружие", — добавили в прокуратуре.

Добровольно приносившие оружие не привлекались к уголовной ответственности. Обвиняемый Виталий Куколь планирует подавать апелляцию.

Он сам изготовил взрывчатку и заминировал путь между оккупированным на то время городом Тростянец и Каменкой, помогал выводить людей из оккупации и сотрудничал с 93-й бригадой "Холодный Яр". После войны мужчина планировал сдать оружие в один из музеев.

Суд начался еще в 2024 году, во время обыска у Виталия Куколя дома нашли самодельное ружье, два пистолета и порох.

"Не дало мне государство оружия, как я должен защищать семью, общину? Это должны были делать полицейские и те, кто убежал. Я прошу вынести справедливое решение и оправдать меня", — говорил он.

На дело против Виталия Куколя обратил внимание омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, мужчина выполнял свой долг по защите Украины, а в итоге оказался на скамье подсудимых.

"Беру дело под личный контроль, буду принимать все необходимые меры для защиты прав человека. Здравый смысл и справедливость должны победить", — заметил он.

Напомним, украинские власти заявляли о переходе ВПК страны от полной зависимости по импорту оружия к локальному производству ключевых элементов.

The New York Times сообщало об усилении поддержки США для украинских производителей дронов после контрнаступления Украины в 2023 году.