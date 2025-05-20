Робив зброю для захисту від РФ: прокурори пояснили, чому мешканець Сумської області потрапив до в'язниці

Жителя Сумської області Віталія Куколя засудили до трьох років в'язниці за виготовлення зброї на початку вторгнення Росії. Чоловік запевняє, що держава не забезпечила його засобами захисту.

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Віталія Куколя судили за небажання здати зброю після деокупації регіону, повідомила місцева прокуратура.

Підозрюваного позбавили волі на три роки, але одразу звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік. Поліцейські стверджують, що його шість разів притягували до відповідальності за незаконне зберігання боєприпасів і наркотиків, а за місцем проживання він виготовляв зброю.

За їхньою версією, добровільно він здавати зброю не хотів і нібито "прикривався необхідністю захисту від росіян".

Прокурори заявляють, що якщо людина хоче захищати Україну, вона йде на війну.

"Все інше — поза законом. Дійсно, у перші дні війни у багатьох цивільних на руках була зброя. Після деокупації Сумської області поліція неодноразово просила людей здати зброю", — додали в прокуратурі.

Тих, хто добровільно приносив зброю, не притягували до кримінальної відповідальності. Обвинувачений Віталій Куколь планує подавати апеляцію.

Він сам виготовив вибухівку і замінував шлях між окупованим на той час містом Тростянець і Кам'янкою, допомагав виводити людей з окупації та співпрацював із 93-ю бригадою "Холодний Яр". Після війни чоловік планував здати зброю в один із музеїв.

Суд розпочався ще 2024 року, під час обшуку у Віталія Куколя вдома знайшли саморобну рушницю, два пістолети і порох.

"Не дала мені держава зброї, як я маю захищати сім'ю, громаду? Це повинні були робити поліцейські й ті, хто втік. Я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене", — говорив він.

На справу проти Віталія Куколя звернув увагу омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, чоловік виконував свій обов'язок із захисту України, а в підсумку опинився на лаві підсудних.

"Беру справу під особистий контроль, вживатиму всіх необхідних заходів для захисту прав людини. Здоровий глузд і справедливість мають перемогти", — зауважив він.

Нагадаємо, українська влада заявляла про перехід ВПК країни від повної залежності з імпорту зброї до локального виробництва ключових елементів.

The New York Times повідомляло про посилення підтримки США для українських виробників дронів після контрнаступу України у 2023 році.