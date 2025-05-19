Сделал для защиты от ВС РФ: на Сумщине осудили мужчину за самодельное оружие (фото)

В Сумской области осудили местного жителя Виталия Куколя за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия. В начале полномасштабного вторжения РФ мужчина собственноручно изготавливал оружие для защиты своего села.

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Об этом сообщает "Общественное. Сумы". Приговор объявили в Тростянецком районном суде.

Издание отмечает, что суд признал его виновным в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Виталию Куколю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

"Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК Украины, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года. Освободить Куколя Виталия Николаевича на основании статьи 75 от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком продолжительностью один год", — отметил судья Александр Огиенко.

Виталий Куколь: что о нем известно

О рассмотрении дела о незаконном обращении с оружием Виталием Куколем стало известно в июне 2024 года. Тогда судья Александр Огиенко пояснил, что обвиняемый из фрагмента металлической трубки и собственноручно изготовленной деревянной рукоятки изготовил одноствольный дульнозарядный пистолет с фитильным воспламенением и незаконно сделал одноствольное дульнозарядное ружье с капсюльным механизмом зажигания. Однако мужчина утверждал, что тем оружием он не пользовался, а после окончания войны хотел передать его в один из музеев.

Журналисты "Суспільного" тогда отмечали, что осенью 2023 года Куколь рассказывал им о том, как с односельчанами в начале полномасштабного вторжения готовились оборонять от российских войск Каменку. Тогда же он показал собственноручно сделанное для этого оружие.

Напомним, ранее Виталий Куколь в домашних условиях изготавливал бензин и дизтопливо из обычного пластика. Установку для получения топлива Виталий Куколь переделал из старого самогонного аппарата своего деда.

Добавим, что недавно суд вынес приговор работнику Житомирского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, который снял золотое кольцо с пальца военного. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.