Зробив для захисту від ЗС РФ: на Сумщині засудили чоловіка за саморобну зброю (фото)

У Сумській області засудили місцевого жителя Віталія Куколя за незаконне виготовлення та зберігання вогнепальної зброї. На початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік власноруч виготовляв зброю для захисту свого села.

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Про це повідомляє "Суспільне. Суми". Вирок оголосили в Тростянецькому районному суді.

Видання зазначає, що суд визнав його винним у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Віталію Куколю призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.

"Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України, та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки. Звільнити Куколя Віталія Миколайовича на підставі статті 75 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком тривалістю один рік", — зазначив суддя Олександр Огієнко.

Віталій Куколь: що про нього відомо

Про розгляд справи щодо незаконного поводження зі зброєю Віталієм Куколем стало відомо в червні 2024 року. Тоді суддя Олександр Огієнко пояснив, що обвинувачений з фрагмента металевої трубки та власноруч виготовленого дерев'яного руків’я виготовив одноствольний дульнозарядний пістолет з гнотовим запаленням та незаконно зробив одноствольну дульнозарядну рушницю з капсульним механізмом запалювання. Проте чоловік стверджував, що тією зброєю він не користувався, а після закінчення війни хотів передати її до одного з музеїв.

Журналісти "Суспільного" тоді зазначали, що восени 2023 року Куколь розповідав їм про те, як з односельцями на початку повномасштабного вторгнення готувались обороняти від російських військ Кам’янку. Тоді ж він показав власноруч зроблену для цього зброю.

Нагадаємо, раніше Віталій Куколь у домашніх умовах виготовляв бензин і дизпаливо зі звичайного пластику. Установку для отримання палива Віталій Куколь переробив зі старого самогонного апарата свого діда.

Додамо, що нещодавно суд виніс вирок працівнику Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи, який зняв золоту обручку з пальця військового. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.