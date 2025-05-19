Обікрав полеглого військового: який вирок отримав працівник моргу на Житомирщині (документ)

Суд виніс вирок працівнику Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи, який зняв золоту обручку з пальця військового. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

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Про це повідомляє видання "Телеграф" з посиланням на дружину померлого військового.

Вирок працівнику морга Фото: Телеграф

Там додали, що чоловіка визнали винним за частиною 3 статті 397 Кримінального кодексу України — наруга над тілом померлого. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Журналісти зазначили, що після резонансу навколо справи про подібні випадки почали розповідати й інші люди. Родини померлих неодноразово помічали зникнення прикрас із тіл, однак боялися говорити про це вголос. Цей випадок став першим задокументованим і доведеним до вироку, завдяки чому вдалося запустити хвилю інших звернень.

Крадіжка обручки з пальця померлого військового: що відомо

Нагадаємо, інцидент трапився в одному із населених пунктів Житомирської області. Дружина помітила зникнення обручки, яка мала б бути на руці покійного та звернулась до правоохоронців.

За фактом злочину почались пошуки й, зокрема, оглянули ломбарди. В одному з них відшукали викрадену річ. Зловмисник, щоб заволодіти цінним предметом, зрізав його з пальця. Підозрюваного затримали: це виявився працівник моргу.

Раніше Фокус писав, що на Львівщині юнак під час конфлікту вистрелив у коліно знайомому. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зазначимо, що на Львівщині чоловік жорстоко побив пораненого під Бахмутом бійця. Чоловік отримав 5 років позбавлення волі.