Понад 60 ударів: на Львівщині чоловік жорстоко побив пораненого під Бахмутом бійця (відео)

Мешканця міста Кам’янка-Бузької Львівського району визнано винним в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень діючому військовослужбовцю. Згідно з ч. 1 ст. 121 КК України, чоловік отримав 5 років позбавлення волі.

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Про це повідомляють у Львівській обласній прокуратурі.

Зазначається, що наприкінці грудня 2023 року в одному із кафе між двома місцевими мешканцями, які розпивали алкогольні напої, виникла суперечка.

У ході конфлікту обвинувачений почав бити кулаками по голові та тілу опонента, нанісши потерпілому близько 25 ударів ногами та 40 руками в обличчя та по тулубу. Від великої кількості ударів чоловік втратив рівновагу та впав на підлогу, а нападник продовжував його бити, відтягнувши лежачого на середину залу.

Постраждалим виявився 35-річний військовослужбовець, який проходив реабілітацію після важкого поранення на Бахмутському напрямку і незабаром мав відбувати до місця проходження служби.

Наступного дня військовослужбовця госпіталізували в реанімацію у важкому стані з численними тілесними ушкодженнями. Зокрема, медики констатували внутрішню черевну кровотечу, розрив печінки та селезінки.

Нападника було встановлено та затримано слідчими поліції.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького священик напав на військового Артура Ананьєва, який отримав на фронті контузію та черепно-мозкову травму.

Також Фокус писав, що в Одесі побили 72-річну матір загиблого військового. Жінка звернулася до організації, яка займається наданням соціальної допомоги, а працівниця офісу вдарила її в груди.