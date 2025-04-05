Более 60 ударов: во Львовской области мужчина жестоко избил раненого под Бахмутом бойца (видео)

Житель города Каменка-Бугская Львовского района признан виновным в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений действующему военнослужащему. Согласно ч. 1 ст. 121 УК Украины, мужчина получил 5 лет лишения свободы.

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Об этом сообщают во Львовской областной прокуратуре.

Отмечается, что в конце декабря 2023 года в одном из кафе между двумя местными жителями, которые распивали алкогольные напитки, возникла ссора.

В ходе конфликта обвиняемый начал бить кулаками по голове и телу оппонента, нанеся потерпевшему около 25 ударов ногами и 40 руками в лицо и по туловищу. От большого количества ударов мужчина потерял равновесие и упал на пол, а нападающий продолжал его бить, оттянув лежащего на середину зала.

Пострадавшим оказался 35-летний военнослужащий, который проходил реабилитацию после тяжелого ранения на Бахмутском направлении и вскоре должен был отбывать к месту прохождения службы.

На следующий день военнослужащего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. В частности, медики констатировали внутреннее брюшное кровотечение, разрыв печени и селезенки.

Нападающий был установлен и задержан следователями полиции.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Напомним, в начале апреля 2023 года в Свято-Покровском кафедральном соборе Хмельницкого священник напал на военного Артура Ананьева, который получил на фронте контузию и черепно-мозговую травму.

Также Фокус писал, что в Одессе избили 72-летнюю мать погибшего военного. Женщина обратилась в организацию, которая занимается оказанием социальной помощи, а работница офиса ударила ее в грудь.