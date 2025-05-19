Обворовал павшего военного: какой приговор получил работник морга на Житомирщине (документ)

Суд вынес приговор работнику Житомирского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, который снял золотое кольцо с пальца военного. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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Об этом сообщает издание "Телеграф" со ссылкой на жену умершего военного.

Приговор работнику морга Фото: Телеграф

Там добавили, что мужчину признали виновным по части 3 статьи 397 Уголовного кодекса Украины — надругательство над телом умершего. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Журналисты отметили, что после резонанса вокруг дела о подобных случаях начали рассказывать и другие люди. Семьи умерших неоднократно замечали исчезновение украшений с тел, однако боялись говорить об этом вслух. Этот случай стал первым задокументированным и доведенным до приговора, благодаря чему удалось запустить волну других обращений.

Кража кольца с пальца умершего военного: что известно

Напомним, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Житомирской области. Жена заметила исчезновение кольца, которое должно было быть на руке покойного и обратилась в милицию.

По факту преступления начались поиски и, в частности, осмотрели ломбарды. В одном из них отыскали похищенную вещь. Злоумышленник, чтобы завладеть ценным предметом, срезал его с пальца. Подозреваемого задержали: это оказался работник морга.

Ранее Фокус писал, что на Львовщине юноша во время конфликта выстрелил в колено знакомому. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Отметим, что на Львовщине мужчина жестоко избил раненого под Бахмутом бойца. Мужчина получил 5 лет лишения свободы.