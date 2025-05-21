"Порезали бензопилами": на Ривненщине селяне разрушили храм-памятник XVIII века (фото)

В селе Забороль Ровенской области крестьяне порезали бензопилами храм XVIII века, который является памятником архитектуры.

Related video

Об этом сообщил руководитель Арт-Кластера Острожской академии Николай Бендюк.

"Бензопилами порезали церковь 18 века и уже тракторами разровняли территорию. На выровненной поверхности есть фрагменты черепов и человеческих костей", — написал Бендюк.

село Забороль на карте Фото: скриншот

Он уточнил, что такое случается не впервые. В частности, 10 лет назад в селе Розваж, что возле Острога, бензопилами порезали церковь 18 века, которая была памятником архитектуры национального значения.

"Очередные "похороны" нашей истории и культуры. Печально что никто так и не понес наказание за уничтожение церкви в Розваже", — подчеркнул Бендюк.

Он также обнародовал фото того, как выглядела церковь до уничтожения и после.

Храм в селе Забороль (фото до ремонта 2007 год) Фото: соцмережі

Разрушенный храм в селе Забороль Фото: соцсети

Напомним, в Киево-Печерской Лавре до сих пор проживает более 100 монахов Московского патриархата.

Фокус также писал о задержании священника УПЦ МП, который "приватизировал" церковь на 7 млн грн.