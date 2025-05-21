"Порізали бензопилами": на Рівненщині селяни зруйнували храм-пам'ятку XVIII сторіччя (фото)

У селі Забороль Рівненської області селяни порізали бензопилами храм XVIII століття, який є пам'яткою архітектури.

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Про це повідомив керівник Арт-Кластеру Острозької академії Микола Бендюк.

"Бензопилами порізали церкву 18 століття і вже тракторами розрівняли територію. На вирівненій поверхні є фрагменти черепів та людських кісток", — написав Бендюк.

село Забороль на мапі Фото: скриншот

Він уточнив, що таке трапляється не вперше. Зокрема, 10 років тому в селі Розваж, що біля Острога, бензопилами порізали церкву 18 сторіччя, яка була пам'яткою архітектури національного значення.

"Черговий "похорон" нашої історії та культури. Сумно що ніхто так й не поніс покарання по знищення церкви в Розважі", — наголосив Бендюк.

Він також оприлюднив фото того, як виглядала церква до знищення та після.

Храм у селі Забороль (фото до ремонту 2007 рік) Фото: соцмережі

Зруйнований храм у селі Забороль Фото: соцмережі

Нагадаємо, в Києво-Печерській Лаврі до цього часу проживає понад 100 монахів Московського патріархату.

Фокус також писав про затримання священника УПЦ МП, який "приватизував" церкву на 7 млн грн.