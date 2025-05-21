Торт после "драки": в Кропивницком студенты устроили учительнице сюрприз (видео)

В Кропивницком кадеты лицея "Сокол" инсценировали драку, чтобы поздравить учительницу и вручить ей подарок.

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Видео с необычным поздравлением делится "Кировоградская правда".

Ученики учебного заведения решили нестандартно поздравить свою учительницу. Кадеты заранее спланировали розыгрыш, инсценировав драку.

Женщине сообщили, что между ребятами возник конфликт. В ответ педагогиня немедленно бросилась в класс, чтобы разнять "драку" и остановить участников.

"В Кропивницком кадеты лицея "Сокол" решили оригинально поздравить свою учительницу. Ей сообщили, что в классе драка. Она поспешила разнимать ребят", — отмечает издание.

Однако разняв ребят, учительница была очень удивлена, ведь она получила подарок. В конце видео на женщину и ребят падает конфетти, а участники "драки" вручают ей торт и цветы. В ролике можно увидеть, что учительница не смогла сдержать эмоций.

Ранее Фокус писал, что женщина прислала тете дерзкое поздравление на 40-летие. Однако она была ошеломлена, получив ответ спустя 30 лет.

Напомним, женщина из Великобритании стала героиней вирусного видео после того, как курьер поздравил ее с беременностью, увидев розовые надувные шары. На самом деле Софи просто отмечала день рождения.