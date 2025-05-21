Торт після "бійки": у Кропивницькому студенти влаштували вчительці сюрприз (відео)

У Кропивницькому кадети ліцею "Сокіл" інсценували бійку, щоб привітати вчительку і вручити їй подарунок.

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Відео з незвичайним привітанням ділиться "Кіровоградська правда".

Учні навчального закладу вирішили нестандартно привітати свою вчительку. Кадети заздалегідь спланували розіграш, інсценувавши бійку.

Жінці повідомили, що між хлопцями виник конфлікт. У відповідь педагогиня негайно кинулася в клас, щоб розборонити "бійку" і зупинити учасників.

"У Кропивницькому кадети ліцею "Сокіл" вирішили оригінально привітати свою вчительку. Їй повідомили, що в класі бійка. Вона поспішила розбороняти хлопців", — зазначає видання.

Однак рознявши хлопців, вчителька була дуже здивована, адже вона отримала подарунок. Наприкінці відео на жінку та хлопців падає конфетті, а учасники "бійки" вручають їй торт і квіти. У ролику можна побачити, що вчителька не змогла стримати емоцій.

Раніше Фокус писав, що жінка надіслала тітці зухвале привітання на 40-річчя. Однак вона була приголомшена, отримавши відповідь через 30 років.

Нагадаємо, жінка з Великої Британії стала героїнею вірусного відео після того, як кур'єр привітав її з вагітністю, побачивши рожеві надувні кулі. Насправді Софі просто відзначала день народження.