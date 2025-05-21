"Повернись так, покажи то": на Львовщине подростки заставили позировать обнаженным парня с аутизмом

Во Львовской области подростки убедили 18-летнего парня позировать обнаженным и сняли его на видео. Впоследствии запись распространили с пренебрежительными комментариями среди знакомых в мессенджерах.

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Об этом сообщила полиция Львовской области.

Как отметили полицейские, 15 мая к ним обратилась жительница одного из сел Львовского района — мать 18-летнего парня, который имеет ментальные расстройства. По ее словам, несколько дней назад, после тренировки на сельском стадионе, местные подростки сняли ее сына на видео во время переодевания. Впоследствии они распространили видео с обнаженным парнем и пренебрежительными комментариями в мессенджерах.

Полиция уже установила подростков, которые распространили видео с откровенным контентом. Это местные жители в возрасте от 13 до 17 лет. Подростков опросили в присутствии родителей.

На родителей двух несовершеннолетних составили административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Также решают вопрос о привлечении 17-летнего участника инцидента к ответственности.

Издевательство над подростком во Львовской области: что известно

Как впоследствии узнали журналисты, у парня, которого снимали на видео, аутизм. Его мать рассказала, что он в силу своих особенностей не понимал, что хотят другие подростки, поэтому делал то, что они говорили.

"Мне позвонили из колледжа, где учится сын, и показали видео, снятое на стадионе в селе. Школьники, которые сейчас несовершеннолетние, сказали сыну, чтобы он это сделал (позировал раздетым — ред.) Я не знаю, какими методами они его убедили. На видео слышно, как ему говорят "повернись так, покажи то". Затем видео целенаправленно прислали девочке, которая ему нравится. Перед этим они писали "дай телефон этой девочки". Сын в силу своих особенностей не понял, что от него хотят. Они попросили — он сделал. На телефон девочки пришло это видео, а она пошла к педагогу. Учитель, соответственно, позвонил мне", — рассказала мать журналистам УП.

По словам женщины, ее сын уже подвергался издевательствам со стороны этих самых школьников. В прошлом году она обращалась в полицию с заявлением об избиении — тогда среди обидчиков присутствовали и те, кто снимал недавнее видео.

"[Дети] провоцируют сына, обзывают эту девочку пошлыми словами, зная, что она ему нравится, при том, что они с ней лично не знакомы", — добавляет Оксана.

Родители двух из четырех ребят уже общались с Оксаной об инциденте, но с родителями инициатора съемки ей связаться не удалось.

"На видео слышно, что никто ничего не сделал, чтобы это прекратить. Все стояли хохотали", — говорит Оксана.

Женщина возмущена безнаказанностью за буллинг среди подростков и требует наказания для обидчиков сына.

Напомним, в Харьковской области трое подростков показывали жесты, ассоциирующиеся с нацистским режимом, на мемориале жертвам Холокоста в Дробицком Яру. Фотографии распространились в местных пабликах.

14 апреля СМИ писали, что во Львовской области осудили школьницу за избиение человека с инвалидностью.