"Повернись так, покажи то": на Львівщині підлітки змусили позувати оголеним хлопця з аутизмом

У Львівській області підлітки переконали 18-річного хлопця позувати оголеним та зняли його на відео. Згодом запис поширили зі зневажливими коментарями серед знайомих у месенджерах.

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Про це повідомила поліція Львівської області.

Як зазначили поліцейські, 15 травня до них звернулася мешканка одного з сіл Львівського району — мати 18-річного хлопця, який має ментальні розлади. За її словами, кілька днів тому, після тренування на сільському стадіоні, місцеві підлітки зняли її сина на відео під час переодягання. Згодом вони поширили відео з оголеним хлопцем і зневажливими коментарями у месенджерах.

Поліція вже встановила підлітків, які поширили відео з відвертим контентом. Це місцеві мешканці віком від 13 до 17 років. Підлітків опитали в присутності батьків.

На батьків двох неповнолітніх осіб склали адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Також вирішують питання про притягнення 17-річного учасника інциденту до відповідальності.

Знущання з підлітка у Львівській області: що відомо

Як згодом дізналися журналісти, у хлопця, якого знімали на відео, аутизм. Його мати розповіла, що він у силу своїх особливостей не розумів, що хочуть інші підлітки, тож робив те, що вони казали.

"Мені подзвонили з коледжу, де вчиться син, і показали відео, зняте на стадіоні в селі. Школярі, які зараз неповнолітні, сказали сину, щоб він це зробив (позував роздягнутим – ред.) Я не знаю, якими методами вони його переконали. На відео чути, як йому кажуть "повернись так, покажи то". Потім відео цілеспрямовано надіслали дівчинці, яка йому подобається. Перед цим вони писали "дай телефон цієї дівчинки". Син в силу своїх особливостей не зрозумів, що від нього хочуть. Вони попросили – він зробив. На телефон дівчинки прийшло це відео, а вона пішла до педагога. Вчитель, відповідно, подзвонив мені", – розповіла мати журналістам УП.

За словами жінки, її син уже зазнавав знущань із боку цих самих школярів. Минулого року вона зверталася до поліції із заявою про побиття – тоді серед кривдників були присутні й ті, хто знімав нещодавнє відео.

"[Діти] провокують сина, обзивають цю дівчинку вульгарними словами, знаючи, що вона йому подобається, при тому, що вони з нею особисто не знайомі", – додає Оксана.

Батьки двох із чотирьох хлопців уже спілкувалися з Оксаною про інцидент, але з батьками ініціатора зйомки їй сконтактувати не вдалося.

"На відео чути, що ніхто нічого не зробив, щоб це припинити. Всі стояли реготали", – каже Оксана.

Жінка обурена безкарністю за булінг серед підлітків і вимагає покарання для кривдників сина.

Нагадаємо, у Харківській області троє підлітків показували жести, що асоціюються з нацистським режимом, на меморіалі жертвам Голокосту в Дробицькому Яру. Світлини поширилися в місцевих пабліках.

14 квітня ЗМІ писали, що у Львівській області засудили школярку за побиття людини з інвалідністю.