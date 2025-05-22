Равнение на Израиль: в Раде хотят предоставить право нардепам занимать должности министров (документы)

В Украине могут изменить правила совместимости депутатской деятельности с другими должностями. В Верховную Раду внесен законопроект, который позволяет народным депутатам занимать должности в исполнительной власти, в частности Премьер-министра, вице-премьер-министра, министра, а также их заместителей, без обязательного сложения мандата.

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Об этом говорится в законопроекте № 13304 от 21 мая 2025 года. Документ подан народными депутатами во главе с нардепом от политической партии "Слуга народа", председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой.

Законопроект о предоставлении депутатам полномочий занимать должность министров Фото: Верховная Рада

В законопроекте говорится о внесении изменений в Закон "О статусе народного депутата Украины". Согласно документу, выполнение министерских обязанностей не будет считаться несовместимым с мандатом депутата, поскольку такие должности не являются государственной службой в понимании Конституции Украины. Они относятся к политическим должностям.

Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство содержит правовую неопределенность относительно того, какие виды деятельности совместимы с депутатскими полномочиями. Это создает риски для злоупотреблений, конфликтов интересов и неодинаковой трактовки закона.

В пояснительной записке также отмечается, что позиция Конституционного Суда в 2002 году, которая признавала совмещение мандата и правительственной должности неконституционным, была сформирована в других политических условиях. Сейчас ситуация другая, а международная практика — в частности в Израиле, Германии, Польше, Великобритании, Италии — позволяет парламентариям быть министрами без прекращения мандата.

Кроме этого, проектом:

четко определяются разрешенные виды деятельности (преподавательская, научная, творческая, медицинская) и должности, которые нельзя занимать параллельно с мандатом;

уточнены положения по ограничению конфликтов интересов и злоупотреблений депутатским статусом;

совершенствуются нормы антикоррупционного законодательства.

Могут ли нардепы занимать другие должности

Народные депутаты Украины не могут занимать другие оплачиваемые должности, кроме четко определенных законом исключений. Основные нормы относительно этого содержатся в Конституции Украины и Законе Украины "О статусе народного депутата Украины".

Согласно ч. 1 ст. 78 Конституции Украины народные депутаты Украины осуществляют свои полномочия на постоянной основе. Народным депутатам Украины запрещается иметь другой представительский мандат или быть на государственной службе.

Ч. 1 ст. 3 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" устанавливает, что народный депутат Украины не имеет права:

входить в состав органа исполнительной власти;

иметь другой представительский мандат;

заниматься другой оплачиваемой (кроме депутатской) или предпринимательской деятельностью;

быть членом руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, учреждения или организации, имеющей целью получение прибыли."

При этом депутат может заниматься преподавательской, научной или творческой деятельностью и медицинской практикой, если она не является предпринимательской.

Ранее Фокус писал, что в Верховной Раде Украины предлагают повысить минимальную заработную плату с 1 июля 2025 года. Таким образом планируется сократить разрыв между минимальной зарплатой и реальным уровнем прожиточного минимума.

Напомним, в Украине могут появиться особые паркоместа для водителей с детьми. Соответствующий проект закона уже зарегистрирован в Верховной Раде.