Рівняння на Ізраїль: в Раді хочуть надати право нардепам займати посади міністрів (документи)

В Україні можуть змінити правила щодо сумісності депутатської діяльності з іншими посадами. До Верховної Ради внесено законопроєкт, який дозволяє народним депутатам обіймати посади у виконавчій владі, зокрема Прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністра, міністра, а також їх заступників, без обов’язкового складання мандата.

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Про це йдеться в законопроєкті № 13304 від 21 травня 2025 року. Документ поданий народними депутатами на чолі з нардепкою від політичної партії "Слуга народу", головою Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою.

Законопроєкт про надання депутатам повноважень займати посаду міністрів Фото: Верховна Рада

У законопроєкті йдеться про внесення змін до Закону "Про статус народного депутата України". Згідно з документом, виконання міністерських обов’язків не вважатиметься несумісним із мандатом депутата, оскільки такі посади не є державною службою в розумінні Конституції України. Вони належать до політичних посад.

Автори ініціативи наголошують, що чинне законодавство містить правову невизначеність щодо того, які види діяльності сумісні з депутатськими повноваженнями. Це створює ризики для зловживань, конфліктів інтересів і неоднакового трактування закону.

У пояснювальній записці також зазначається, що позиція Конституційного Суду у 2002 році, яка визнавала поєднання мандата і урядової посади неконституційним, була сформована за інших політичних умов. Зараз ситуація інша, а міжнародна практика — зокрема в Ізраїлі, Німеччині, Польщі, Великій Британії, Італії — дозволяє парламентарям бути міністрами без припинення мандата.

Крім цього, проєктом:

чітко визначаються дозволені види діяльності (викладацька, наукова, творча, медична) та посади, які не можна обіймати паралельно з мандатом;

уточнено положення щодо обмеження конфліктів інтересів і зловживань депутатським статусом;

удосконалюються норми антикорупційного законодавства.

Чи можуть нардепи займати інші посади

Народні депутати України не можуть займати інші оплачувані посади, крім чітко визначених законом винятків. Основні норми щодо цього містяться в Конституції України та Законі України "Про статус народного депутата України".

Відповідно до ч. 1 ст. 78 Конституції України народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Народним депутатам України забороняється мати інший представницький мандат чи бути на державній службі.

Ч. 1 ст. 3 Закону України "Про статус народного депутата України" встановлює, що народний депутат України не має права:

входити до складу органу виконавчої влади;

мати інший представницький мандат;

займатися іншою оплачуваною (крім депутатської) або підприємницькою діяльністю;

бути членом керівного органу або наглядової ради підприємства, установи чи організації, що має на меті одержання прибутку."

При цьому депутат може займатись викладацькою, науковою або творчою діяльністю та медичною практикою, якщо вона не є підприємницькою.

Раніше Фокус писав, що у Верховній Раді України пропонують підвищити мінімальну заробітну плату з 1 липня 2025 року. Таким чином планується скоротити розрив між мінімальною зарплатою та реальним рівнем прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, в Україні можуть з’явитися особливі паркомісця для водіїв із дітьми. Відповідний проєкт закону уже зареєстровано у Верховній Раді.