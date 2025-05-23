"Это мой последний день": "окровавленная" женщина пожаловалась на абьюз мужа, в сети говорят — это месть

Женщина, которая в Instagram подписана Алина Фиба, обнародовала несколько сторис, на которых она выглядит окровавленной и пожаловалась на абьюз со стороны своего мужа, но в сети утверждают, что это постановка для того, чтобы отомстить ему.

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Об этом пишет телеграм-канал "Труха".

"Пьяная мадам решила отомстить мужу — аж так, что в сети поверили в ее убийство", — говорится в сообщении.

Сначала женщина обнародовала собственное фото с окровавленным лицом и подписала его "Если вы думали, что у меня все окей, я молюсь, чтобы я выжила сегодня".

Фото "окровавленной" Алины Фибы Фото: Instagram

После этого Алина опубликовала сторис, где рассказала немного больше о том, что с ней якобы произошло.

"У меня такие счастливые отношения с моим мужем... Мне честно говоря по**й, потому что я думаю, что это мой последний день. Я не знаю, выйду я отсюда или нет. Если выйдет, я буду держать вас на связи. А если нет, то знайте, что такое абьюз, который долго скрывается", — сказала женщина.

После этого, как утверждает телеграм-канал "Труха" она перестала выходить на связь.

"СМИ пишут, что она исчезла и ее, возможно, убил ее муж. Наши источники в полиции рассказали, что дама забрехалась и устроила целый спектакль", — говорится в сообщении паблика.

Журналисты отметили, что на самом деле Алина вызвала полицию еще утром и заявила, что ее избили, а когда к ней приехали правоохранители, она была одна и уже не в крови.

"Никаких гематом, царапин на ней не было. Писать заявление она отказалась. Днем ее видели в центре города свидетели, которые обратились в полицию. Сейчас известно, что она пьяная убежала (САМА). Ее разыскивает полиция и скорая, чтобы оказать помощь", — подчеркнуто в заметке.

Отметим, что в профиле Алины в Instagram указано, что она находится в Дубай и занимается профессиональным макияжем.

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