"Це мій останній день": "скривавлена" жінка поскаржилась на аб'юз чоловіка, в мережі кажуть — це помста

Жінка, яка в Instagram підписана Аліна Фіба, оприлюднила кілька сторіс, на яких вона виглядає закривавленою та поскаржилась на аб'юз з боку свого чоловіка, але в мережі стверджують, що це постановка для того, аби помститись йому.

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Про це пише телеграм-канал "Труха".

"П'яна мадам вирішила помститися чоловіку – аж так, що в мережі повірили у її вбивство", — йдеться у повідомленні.

Спочатку жінка оприлюднила власне фото з закривавленим обличчям та підписала його "Якщо ви думали, що в мене все окей, я молюсь, щоб я вижила сьогодні".

Фото "скривавленої" Аліни Фіби Фото: Instagram

Після цього Аліна опублікувала сторіс, де розповіла трохи більше про те, що з нею нібито сталось.

"В мене такі щасливі відносини з моїм чоловіком… Мені чесно кажучи по**й, тому що я думаю, що це мій останній день. Я не знаю, вийду я звідси чи ні. Якщо вийде, я буду тримати вас на зв'язку. А якщо ні, то знайте, що таке аб'юз, який довго приховується", — сказала жінка.

Після цього, як стверджує телеграм-канал "Труха" вона перестала виходити на зв'язок.

"ЗМІ пишуть, що вона зникла і її, можливо, вбив її чоловік. Наші джерела у поліції розказали, що дама забрехалась і влаштувала цілу виставу", — йдеться у повідомленні пабліку.

Журналісти зазначили, що насправді Аліна викликала поліцію ще вранці і заявила, що її побили, а коли до неї приїхали правоохоронці, вона була сама і вже не в крові.

"Жодних гематом, подряпин на ній не було. Писати заяву вона відмовилась. Вдень її бачили у середмісті свідки, які звернулися до поліції. Зараз відомо, що вона п'яна втекла (САМА). Її розшукує поліція та швидка, щоб надати допомогу", — підкреслено у дописі.

Зазначимо, що у профілі Аліни в Instagram вказано, що вона перебуває в Дубай та займається професійним мейкапом.

Нагадаємо, в Бучі чоловік побив жінку і дитину за прохання говорити українською.

Фокус також писав про те, що у США знайшли жінку, яка зникла 60 років тому та втекла від домашнього насилля.