Втекла від домашнього насилля: у США знайшли жінку, яка зникла 60 років тому
У Сполучених Штатах Америки знайшли 82-річну жінку Одрі Бакеберг, яку понад шістдесят років вважали зниклою. Як з’ясувалося, вона втекла від домашнього насильства, яке вчиняв її чоловік.
Про це повідомляють The Guardian та BBC.
Одрі Бакеберг з Вісконсину. Вона зникла 7 липня 1962 року – тоді їй було 20 років. Жінка працювала на вовняній фабриці і вийшла з дому за чеком на зарплату. Разом із 14-річною нянею її двох дітей Одрі поїхала автостопом до міста Медісон, де вони сіли на автобус до Індіанаполіса, що в штаті Індіана. Однак дівчинка занервувала та вирішила повернутися додому. Востаннє вона бачила Бакеберг, коли та заходила за ріг автобусної зупинки.
Зазначається, що Одрі вийшла заміж у 15 років за Рональда Бакеберга, а її шлюб був нещасливим. Незадовго до зникнення жінка подала заяву до поліції на свого чоловіка, в якій стверджувала, що той її бив та погрожував вбити.
Слідчі тоді не змогли відшукати жінку. Проте на початку 2025 року її справу знову підняли й вирішили зробити переоцінку наявних матеріалів і доказів, а також повторно допитати свідків.
Цього разу Одрі Бакеберг, які вже було 82 роки, вдалося знайти. Вона перебувала за межами її рідного штату. Детектив Айзек Генсон розповів, що у розслідуванні допоміг обліковий запис сестри зниклої на генеалогічному сайті Ancestry.com.
"Це стало ключовим фактором у пошуку записів про смерть, звітів про перепис населення та інших даних. Зрештою, ми знайшли адресу, я зателефонував до місцевого управління шерифа і сказав: "За цією адресою живе одна жінка. У вас є хтось, хто міг би зайти до неї?" – розповів детектив.
Через десять хвилин Генсону зателефонувала Одрі та вони проговорили 45 хвилин.
"Я думаю, що вона просто відсторонилася, відійшла від усього цього та почала займатися своїми справами і жити своїм життям… Вона здавалася щасливою, впевненою у своєму рішенні", – додав Генсон.
Нагадаємо, у Польщі знайшли тіло 15-річної українки, яка зникла у січні 2025 року. Про те, що дівчину знайшли мертвою журналістам розповів друг родини дівчинки.
Фокус також раніше писав, що сім'я з Північної Кароліни випадково знайшла зниклого собаку. Вони впізнали його за кадрами, викладеними в інтернеті. Тварина зникла ще у 2022 році і відтоді про неї не було жодних звісток.