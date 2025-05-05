Сбежала от домашнего насилия: в США нашли женщину, которая пропала 60 лет назад

В Соединенных Штатах Америки нашли 82-летнюю женщину Одри Бакеберг, которую более шестидесяти лет считали пропавшей. Как выяснилось, она сбежала от домашнего насилия, которое совершал ее муж.

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Об этом сообщают The Guardian и BBC.

Одри Бакеберг из Висконсина. Она пропала 7 июля 1962 года — тогда ей было 20 лет. Женщина работала на шерстяной фабрике и вышла из дома за чеком на зарплату. Вместе с 14-летней няней ее двух детей Одри поехала автостопом в город Мэдисон, где они сели на автобус до Индианаполиса, что в штате Индиана. Однако девочка занервничала и решила вернуться домой. Последний раз она видела Бакеберг, когда та заходила за угол автобусной остановки.

Одри Бакеберг Фото: Wisconsin missing persons advocacy

Отмечается, что Одри вышла замуж в 15 лет за Рональда Бакеберга, а ее брак был несчастливым. Незадолго до исчезновения женщина подала заявление в полицию на своего мужа, в котором утверждала, что тот ее бил и угрожал убить.

Следователи тогда не смогли отыскать женщину. Однако в начале 2025 года ее дело снова подняли и решили сделать переоценку имеющихся материалов и доказательств, а также повторно допросить свидетелей.

На этот раз Одри Бакеберг, которой уже было 82 года, удалось найти. Она находилась за пределами ее родного штата. Детектив Айзек Хенсон рассказал, что в расследовании помогла учетная запись сестры пропавшей на генеалогическом сайте Ancestry.com.

"Это стало ключевым фактором в поиске записей о смерти, отчетов о переписи населения и других данных. В конце концов, мы нашли адрес, я позвонил в местное управление шерифа и сказал: "По этому адресу живет одна женщина. У вас есть кто-то, кто мог бы зайти к ней?" — рассказал детектив.

Через десять минут Хэнсону позвонила Одри и они проговорили 45 минут.

"Я думаю, что она просто отстранилась, отошла от всего этого и начала заниматься своими делами и жить своей жизнью... Она казалась счастливой, уверенной в своем решении", — добавил Хенсон.

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