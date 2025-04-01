Семья в США чудом воссоединилась с любимцем, который пропал три года назад (фото)

Семья из Северной Каролины не могла поверить своему счастью, когда нашла свою пропавшую собаку случайно: они узнали ее по кадрам, выложенным в интернете. Животное исчезло еще в 2022 году и с тех пор о нем не было никаких известий.

Related video

Об удивительной истории воссоединения семьи со своим любимцем рассказали на официальной странице полицейского управления Роки-Маунт в Facebook на днях.

Семья Ширинов живет в собственном доме в Луизбурге, расположенном в около 35 милях (56 километрах) от города Роки-Маунт. Однажды в 2022 году их собака, которая часто находилась на улице, куда-то исчезла: Ширины сразу начали бить тревогу и искать любимца во всех окрестностях Луизбурга.

Однако поиски не приносили успехов. Все эти годы, что хаски по имени Каз не было дома, возле своей семьи, они не теряли надежды, что однажды им удастся воссоединиться со своим пушистым любимцем.

Радостный день наступил в марте 2025 года, когда после трех лет пропажи собака вернулась в свой дом. В полиции показали кадры воссоединения счастливого семейства.

Facebook | фото воссоединения Facebook | фото воссоединения

Хаски нашелся, когда Джонатан Ширин вместе со своей женой проводили время за просмотром контента в интернете. Они зашли на страницу Petfinder на сайте города Роки-Маунт, и были невероятно удивлены: там, среди фотографий других животных, была и их собака Каз.

Ширины сразу же обратились по контактам, указанным на сайте, и вскоре полиция привезла домой их блудного хаски.

"Хотя мы ежедневно возвращаем животных их владельцам, редко можно увидеть воссоединение после такого длительного периода", — рассказал один из сотрудников службы, который помогал в возвращении Каза домой.

Побег хаски связан с особенностями породы

Также в ведомстве рассказали, что побег Каза из дома связан с особенностями этой породы. Дело в том, что хаски имеют очень высокий уровень энергии, развитый интеллект и любознательность.

"Эти черты могут побуждать их находить творческие способы покинуть дом и путешествовать", — рассказал полицейский.

Также в полиции подтвердили, что Ширины не оставляли надежды найти Каза, и продолжали все это время поиски.

Напомним, ранее Фокус писал об истории, когда хозяин уехал в путешествие на 43 дня, а у его собаки была необычная реакция.

Также мама показала, как собака забавляет ее 6-месячного ребенка.