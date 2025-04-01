Сім'я у США дивом возз'єдналася з улюбленцем, який зник три роки тому (фото)

Сім'я з Північної Кароліни не могла повірити своєму щастю, коли знайшла свого зниклого собаку випадково: вони впізнали його за кадрами, викладеними в інтернеті. Тварина зникла ще у 2022 році і відтоді про неї не було жодних звісток.

Related video

Про дивовижну історію возз'єднання сім'ї зі своїм улюбленцем розповіли на офіційній сторінці поліцейського управління Рокі-Маунт у Facebook цими днями.

Сім'я Ширінів мешкає у власному будинку у Луїзбурзі, розташованому за близько 35 миль (56 кілометрів) від міста Рокі-Маунт. Одного дня у 2022 році їхній собака, який часто перебував надворі, кудись зник: Ширіни одразу почали бити на сполох та шукати улюбленця у всіх околицях Луїзбурга.

Однак пошуки не приносили успіхів. Всі ці роки, що хаскі на ймення Каз не було вдома, біля своєї сім'ї, вони не втрачали надії, що одного дня їм вдасться возз'єднатися зі своїм пухнастим улюбленцем.

Радісний день настав у березні 2025 року, коли після трьох років пропажі собака повернувся до своєї оселі. У поліції показали кадри возз'єднання щасливого сімейства.

Facebook | фото возз'єднання Facebook | фото возз'єднання

Хаскі знайшовся, коли Джонатан Ширін разом зі своєю дружиною проводили час за переглядом контенту в інтернеті. Вони зайшли на сторінку Petfinder на сайті міста Рокі-Маунт, і були неймовірно здивовані: там, серед фотографій інших тварин, був і їхній собака Каз.

Ширіни одразу ж звернулися за контактами, вказаними на сайті, і невдовзі поліція привезла додому їхнього блудного хаскі.

"Хоча ми щодня повертаємо тварин їхнім власникам, рідко можна побачити возз'єднання після такого тривалого періоду", — розповів один із працівників служби, що допомагав у поверненні Каза додому.

Втеча хаскі пов'язана з особливостями породи

Також у відомстві розповіли, що втеча Каза з дому пов'язана з особливостями цієї породи. Річ у тому, що хаскі мають дуже високий рівень енергії, розвинений інтелект та допитливість.

"Ці риси можуть спонукати їх знаходити творчі способи покинути домівку і мандрувати", — розповів поліцейський.

Також у поліції підтвердили, що Ширіни не полишали надії знайти Каза, і продовжували весь цей час пошуки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про історію, коли господар поїхав у подорож на 43 дні, а в його собаки була незвична реакція.

Також мама показала, як собака забавляє її 6-місячну дитину.