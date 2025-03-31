Чоловік вирушив у подорож на 43 дні: його дружина показала, як відреагував пес (відео)

Ібрагім Юссеф з Мериленду, США, 13 березня вирушив у 43-денну подорож до Єгипту. Вдома у чоловіка залишилась кохана дружина Ребека, а також їхній золотистий ретривер — Ренлі. Як виявилось, домашній улюбленець був не готовий до раптових змін у складі родини.

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Вихованець, який намагається пристосуватися до відсутності свого господаря під час подорожі, своєю реакцією захопив серця глядачів у TikTok.

Вже через три дні після від'їзду Ібрагіма собака почав носити з собою одну з його футболок, очевидно, намагаючись утримати запах. На п'ятий день він був настільки розбитий горем, що відмовлявся їсти.

"Я ніколи раніше не бачила Ренлі таким сумним — це розбивало мені серце. Ми з чоловіком обоє працюємо вдома, тож він звик, що ми постійно поруч", — розповіла Ребека в інтерв'ю журналу Newsweek.

Собака носить сорочку хазяїна

Жінка вирішила поділитися у мережі коротким роликом, на якому собака носить сорочку свого хазяїна. Глядачі були приголомшені побаченим. Дехто навіть подумав, що чоловік помер. Зрештою, Ребеці довелося пояснювати ситуацію. В описі до відео вона зауважила: "Роз'яснення! Мій чоловік не помер! Він поїхав до Єгипту на 43 дні, щоб зустрітися зі своєю родиною".

Ренлі не може дочекатися повернення свого господаря Фото: TikTok

Стурбована відмовою пса від їжі, жінка зв'язалася з ветеринаром, який запевнив її, що така реакція не є рідкістю для собак, які переживають стрес від розлуки з близькими людьми. На щастя, через п'ять днів апетит повернувся до вихованця. Тим часом Ребека робила все можливе, аби розважити Ренлі — грається з ним, частіше вигулює, а також урізноманітнила його раціон.

Глядачі поділились думками

Користувачі мережі поділилися своєю реакцією побачене у кадрі.

"Татові більше не можна виїжджати без нього. Якщо він не може поїхати, то ніхто не поїде", — написав один користувач;

Інший додав: "Ого, дуже сумно. Він спілкується з татом за допомогою FaceTime?".

Ібрагім повертається додому 23 квітня, і вся сім'я з нетерпінням чекає моменту, коли вони возз'єднаються. "Ця зустріч буде найбільш зворушливою подією, яку я коли-небудь бачила. Майже впевнена, що ми всі троє будемо плакати", — підсумувала Ребека.

Нагадаємо, 23-річна Грейсі Бетчер, яка живе у Техасі (США), зняла на камеру першу зустріч свого малюка з собакою породи мопс. На опублікованих кадрах можна побачити, як малюк повільно підходить та обіймає домашнього улюбленця. Однак користувачів мережі зацікавила реакція самого пса, який начебто застиг від страху. Смішний ролик миттєво став вірусним у TikTok.