Мужчина отправился в путешествие на 43 дня: его жена показала, как отреагировал пес (видео)

Ибрагим Юссеф из Мэриленда, США, 13 марта отправился в 43-дневное путешествие в Египет. Дома у мужчины осталась любимая жена Ребекка, а также их золотистый ретривер — Ренли. Как оказалось, домашний любимец был не готов к внезапным изменениям в составе семьи.

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Питомец, который пытается приспособиться к отсутствию своего хозяина во время путешествия, своей реакцией захватил сердца зрителей в TikTok.

Уже через три дня после отъезда Ибрагима собака начала носить с собой одну из его футболок, очевидно, пытаясь удержать запах. На пятый день он был настолько разбит горем, что отказывался есть.

"Я никогда раньше не видела Рэнли таким грустным — это разбивало мне сердце. Мы с мужем оба работаем дома, так что он привык, что мы постоянно рядом", — рассказала Ребекка в интервью журналу Newsweek.

Собака носит рубашку хозяина

Женщина решила поделиться в сети коротким роликом, на котором собака носит рубашку своего хозяина. Зрители были ошеломлены увиденным. Некоторые даже подумали, что мужчина умер. В конце концов, Ребекке пришлось объяснять ситуацию. В описании к видео она отметила: "Разъяснение! Мой муж не умер! Он уехал в Египет на 43 дня, чтобы встретиться со своей семьей".

Ренли не может дождаться возвращения своего хозяина Фото: TikTok

Обеспокоенная отказом пса от еды, женщина связалась с ветеринаром, который заверил ее, что такая реакция не является редкостью для собак, переживающих стресс от разлуки с близкими людьми. К счастью, через пять дней аппетит вернулся к питомцу. Тем временем Ребекка делала все возможное, чтобы развлечь Ренли — играет с ним, чаще выгуливает, а также разнообразила его рацион.

Зрители поделились мыслями

Пользователи сети поделились своей реакцией на увиденное в кадре.

"Папе больше нельзя выезжать без него. Если он не может поехать, то никто не поедет", — написал один пользователь;

Другой добавил: "Ого, очень грустно. Он общается с папой с помощью FaceTime?".

Ибрагим возвращается домой 23 апреля, и вся семья с нетерпением ждет момента, когда они воссоединятся. "Эта встреча будет самым трогательным событием, которое я когда-либо видела. Почти уверена, что мы все трое будем плакать", — подытожила Ребекка.

Напомним, 23-летняя Грейси Бетчер, которая живет в Техасе (США), сняла на камеру первую встречу своего малыша с собакой породы мопс. На опубликованных кадрах можно увидеть, как малыш медленно подходит и обнимает домашнего любимца. Однако пользователей сети заинтересовала реакция самого пса, который якобы застыл от страха. Смешной ролик мгновенно стал вирусным в TikTok.