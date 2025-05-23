Пропаганда, свадьба в заповеднике и кофейня: что известно об увольнении экс-директора Лавры (видео)

Об увольнении экс-директора Киево-Печерской Лавры Максима Остапенко стало известно вечером 21 мая. Бывший руководитель заявил, что его вызвали вечером и вручили документ "в сумерках". В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций отметили, что увольнение произошло из-за ненадлежащего использования имущества в заповеднике. Фокус рассказывает, что известно по состоянию на сегодня.

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В эфире "Киев24" Максим Остапенко отметил, что не имеет претензий к Министерству культуры и стратегических коммуникаций или министру лично. Он рассказал, что увольнение состоялось в вечернее время, в 20:30. Его вызвали и вручили "так называемый приказ об увольнении".

Остапенко также отметил, что, по его мнению, сейчас вместо формирования стратегии государственной политики в сфере охраны культурного наследия происходит "охота на ведьм".

"Просто происходит какая-то охота на ведьм по каким-то высосанным из пальца причинам", — добавил он.

Экс-глава добавил, что 2 мая ему был объявлен выговор. Однако содержание докладной записки, на основе которой он был вынесен, ему не предоставили. По словам Остапенко, ключевым вопросом в этом выговоре стала работа кафе, однако, по его утверждению, за нее отвечала заместитель по вопросам обеспечения платных услуг заповедника Светлана Котляревская. Кстати, согласно сообщению министерства с 22 мая 2025 года именно на нее возложено исполнение обязанностей генерального директора Лавры.

В "УП Жизнь" рассказали, что, по сообщению представителей ведомства на встрече с журналистами, Максима Остапенко уволили из-за ненадлежащего использования имущества заповедника и проведения ремонтных работ без согласования с министерством. Аналогичные нарушения уже фиксировались Счетной палатой в 2021 и 2023 годах.

"Мы обнаружили определенное количество нарушений со стороны руководства по содержанию в ненадлежащем состоянии имущества, использования этого имущества", — подчеркнул председатель комиссии по проверке Лавры Алексей Жуков

Одним из главных пунктов претензий стала кофейня, расположенная в доме наместника 19 века — памятнике архитектуры национального значения. Эта кофейня, которая работает почти 10 лет, не имела "никаких правоустанавливающих документов", предусмотренных действующим законодательством. Несмотря на замечания, кафе продолжало работать и в мае, хотя для его функционирования нужны разрешения от профильного отдела Минкульта и согласования от Фонда государственного имущества.

Директор Департамента защиты и сохранения культурного наследия Минкультуры Владимир Шовников подтвердил, что Максим Остапенко получил выговор именно из-за ситуации с кафе. Ему давались рекомендации по приведению помещения в соответствие, в частности, уборка вентиляционных отверстий для сохранения памятника.

Среди других нарушений Алексей Жуков назвал отделочные, отделочные и другие ремонтные работы, которые проводились без согласования с управлением. Остапенко объяснял их как текущие работы, не требующие согласований. Однако, по словам Жукова, для таких работ необходимо разрабатывать научную проектную документацию, согласовывать ее и получать разрешения.

Владимир Шовников отметил, что выставка "Мазепа. Стратегия европейской Украины" проводилась в келье, стены которой были перекрашены в "неестественный красный цвет". Однако это считается повреждением памятника.

"Покраска стен в другой цвет нельзя — это является повреждением памятника. Это не просто покраска. Каждый памятник имеет свою аутентичность и должен быть в таком виде в котором передавался по охранному договору", — отметил он.

По информации Алексея Жукова, Максим Остапенко был назначен на должность во время военного положения без конкурса. В приказе об увольнении указаны конкретные пункты контракта, которые он нарушил.

Увольнение Максима Остапенко: что известно

Ранее Максим Остапенко сообщил об увольнении его с занимаемой должности. Он добавил, что в последние недели сотрудники заповедника якобы "испытывали давление", связанное с борьбой за контроль над Лаврой.

В Министерстве культуры главной причиной увольнения директора Киево-Печерской Лавры Максима Остапенко назвали невыполнение закона о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с центром влияния в России. Также там отметили о слабой слабой позиции в процессе передачи культовых сооружений Православной Церкви Украины (ПЦУ).